Queda definido el futuro de Sergio Canales para el próximo torneo

En su momento, el fichaje de Sergio Canales por los Rayados de Monterrey llenó de ilusión a la grada del cuadro del norte del país. La realidad es que hasta el día de hoy, el ex Betis ha tenido un rendimiento superlativo muy por encima de lo hecho por el resto de la plantilla, esto sólo en lo individual.

Sin embargo, no se puede ocultar que en lo colectivo, el creador de juego junto con el resto de sus compañeros no ganaron nada. Sumado a ello, Sergio fue parte de la peor generación de Monterrey en los años recientes del club. Ahora, a meses de que el mercado abra sus puertas, el futuro del jugador está definido.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨



El jugador de Rayados, Sergio Canales, habría vivido su último partido en casa como elemento del Monterrey, equipo al que llegó como refuerzo 'bomba' para el Apertura 2023



Todo indica que Canales se va de la Liga MX y regresará a su país, a LaLiga, a sus 35… pic.twitter.com/4HRgmeCzN8 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 22, 2026

Sergio se marchará de Rayados a final del torneo. La decisión está tomada y la misma es exclusiva de parte del jugador. Su contrato con Monterrey está a un par de meses de llegar a su fin y si bien hubo par de charlas con el fin de extender el mismo, la decisión de Canales es la de poner fin a su etapa dentro de la Liga MX.

Sergio junto con su familia optarán por el retorno a España. El ibérica firmará en calidad de agente libre con el Racing de Santander. El cuadro que vio nacer a Canales como profesional retornará a la primera división en meses y su leyenda será el rostro del equipo de inmediato.

Monterrey v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El deseo de Canales por volver a casa es tal que el jugador aceptará dejar en el camino mucho millones de dólares.

Hoy, Sergio es el mejor pagado de la Liga MX con un sueldo de 5,5 millones de dólares por años. Racing lo hará de inmediato el mejor pagado del club, sin embargo, la cifra que ha de percibir no será ni la sombra de lo ingresado en México.

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