Alex Alcalá dará un giro decisivo a su trayectoria profesional al incorporarse a la Liga MX. El futbolista mexicoamericano llegará a Querétaro como una apuesta a futuro, buscando minutos y continuidad tras una etapa compleja en Europa, donde su proyección inicial no terminó de cristalizarse en el máximo nivel competitivo.

Querétaro será el destino elegido para el atacante de 20 años, que firmará procedente del Manchester City. La operación se concreta después de que el jugador pasara cerca de año y medio en la academia del club inglés sin lograr ser considerado para el primer equipo, un escenario que frenó su progresión.

Durante su estancia en Inglaterra, Alcalá trabajó en un entorno de alta exigencia formativa, pero la falta de oportunidades reales terminó por desgastar su panorama deportivo. La decisión de salir responde a la necesidad de competir semana a semana, algo que hoy la estructura del City no podía garantizarle.

El arribo a México representa una oportunidad clave para redefinir su carrera. Querétaro le ofrece un contexto donde el margen de crecimiento es amplio y la presión mediática es menor, factores que pueden jugar a favor de un futbolista joven que necesita confianza, continuidad y un proceso sostenido de adaptación al futbol profesional.

Aunque llega con etiqueta de promesa, lo cierto es que Alex Alcalá aún no ha debutado profesionalmente. Esa condición lo coloca en una posición delicada, pues el margen de error es corto y el tiempo empieza a ser un factor determinante para no quedar definitivamente rezagado dentro del futbol de alto rendimiento.

Formado inicialmente en el LA Galaxy, su talento lo llevó a dar el salto temprano al futbol europeo. Sin embargo, el cambio de contexto y la competencia interna provocaron que su nombre se fuera diluyendo, al grado de ser considerado hoy una perla con tintes de pérdida en el radar del futbol mundial.

En Querétaro confían en que el proyecto deportivo y la nueva estructura del club puedan servir como plataforma para recuperar al jugador. La apuesta pasa por acompañarlo en su proceso de maduración y darle las herramientas necesarias para que transforme su potencial en rendimiento real sobre el campo.