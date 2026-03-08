Querétaro vs América: previa, predicciones y alineaciones

Las Águilas del América están atravesando la peor etapa de la era del técnico brasileño André Jardine, ya que los resultados no se les están dando causando desesperación en la afición, hablándose con más frecuencia sobre su posible salida, aun cuando hasta hace poco logró darles el tricampeonato de Liga MX.



El equipo azulcrema viene de sumar dos derrotas consecutivas que lo tienen fuera de puestos de Liguilla, pues está en el noveno sitio con once unidades. Tras haber caído la semana pasada frente a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, los de Coapa vivieron un nuevo tropiezo en su inmueble al ser superados 1-2 por Bravos de Juárez, siendo el mexicoamericano Alejandro Zendejas el autor del único tanto de los locales.



Con respecto al Querétaro, siguiente rival de los capitalinos, tampoco ha tenido un semestre sencillo, pues a pesar de tener un nuevo dueño que apostó por un nuevo proyecto con el chileno Esteban González, el club simplemente no ha caminado, tanto que es penúltimo de la clasificación con apenas seis puntos. Entre semana, Rayados le clavó un 4-0 en el Estadio BBVA, además Gallos Blancos se quedó con diez hombres por la expulsión de Francisco Venegas, pero esperará aprovechar la crisis americanista para poder sumar una victoria en El Gallinero.

¡Atención afición! 🚨



Boletos agotados en nuestro partido vs América. #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/Ai0E7Tr3w9 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) March 4, 2026

¿A qué hora se juega el Querétaro vs América?

Ciudad: Querétaro, Querétaro

Estadio: Corregidora

Fecha: sábado, 7 de marzo

Hora: 18 h (EEUU ET), 17 h (México)

Árbitro:

Historial de enfrentamientos directos entre Querétaro y América

Querétaro: 0

Empate: 0

América: 5

Último partido entre ambos: 9/8/25 – América 1-0 Querétaro – Liga MX

Últimos 5 partidos

Querétaro América Monterrey 4-0 Querétaro 4/3/26 América 1-2 Juárez 4/3/26 Querétaro 2-2 Santos Laguna 27/2/26 América 1-4 Tigres 28/2/26 San Luis 3-0 Querétaro 14/2/26 Puebla 0-4 América 20/2/26 Querétaro 2-0 León 7/2/26 Chivas 1-0 América 14/2/26 Querétaro 0-0 Pachuca 1/2/26 América 0-0 Olimpia 11/2/26

¿Cómo ver el Querétaro vs América por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univisión, TUDN.com, Univisión NOW, TUDN app, ViX México FOX One

Pronóstico SI

A pesar de la crisis del América, el Querétaro no se encuentra en un estado favorable para poder sacar provecho. Pese a que no han ganado, los azulcremas al menos han marcado gol en sus últimos tres partidos, así que la balanza está a favor de los visitantes, sumado a que Gallos Blancos, lamentablemente, no ha podido ganarles en sus últimos cinco enfrentamientos.

Querétaro 0-1 América

Últimas noticias del Querétaro

Tras la derrota ante Monterrey, el técnico Esteban González quedó frustrado y declaró que la expulsión de Francisco Venegas condicionó el trámite del partido, aparte aceptó que al equipo le urge sacar mejores resultados.



“La expulsión de Paco Venegas condicionó el partido, de ahí se nos complicó todo para regresar en el compromiso y Monterrey tuvo la contundencia para aumentar el marcador”, declaró.



“Tenemos la presión de ganar para salir de este mal momento y habrá que trabajar más para conseguirlo”, culminó.

Francisco Venegas | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Querétaro (4-4-2): Guillermo Allison; Daniel Parra, Lucas Abascia, Diego Reyes, Jaime Valencia; Jhojan Julio, Santiago Homenchenko, Carlo García, Fernando González; Ali Ávila, Mateo Coronel.

Últimas noticias del América

Las malas noticias se acumulan para el equipo azulcrema porque durante el choque ante Juárez, el chileno Víctor Dávila sufrió una aparatosa lesión que lo llevó a ser trasladado al hospital. Fue a minuto 35 cuando el delantero corrió para controlar la pelota, sin embargo, al dar un salto para amortiguar su pierna derecha de apoyo se atoró y se estiró de forma incorrecta.



Ya en conferencia de prensa, André Jardine se mostró preocupado por Dávila, informando que se trató de una lesión seria en la rodilla. Sobre la crisis de resultados, exclamó que aún no ha podido utilizar el once titular que desea y que está totalmente seguro de que podrá revertir la situación.

Víctor Dávila | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación del América (4-2-3-1): Luis Malagón; Thiago Espinoza, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Aarón Mejía; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Raphael Veiga; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas, Patricio Salas.