Querétaro vs Monterrey: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 8 de la Liga MX

Tras el parón por la Fecha FIFA, regresa el Apertura 2025 de la Liga MX y con él arranca la Jornada 8, misma en la que los Gallos del Querétaro recibirán en el Estadio La Corregidora a los Rayados del Monterrey este domingo 14 de septiembre, en un duelo por demás dispar.

Los locales marchan como últimos lugares de la clasificación general al haber sumado apenas cuatro unidades producto de un triunfo y un empate, lo que hoy los tiene contra las cuerdas y con pocas o casi nulas posibilidades de rescatar puntos frente a los regios.

Por su parte la visita, a sabiendas del mal arranque que han tenido los queretanos, irán por tres puntos que los dejarían en la zona alta en la que se encuentran. Hoy son primer lugar general con 18 unidades, producto de seis triunfos y una derrota. La última ocasión que se vieron las caras, La Pandilla los derrotó cuatro por dos en casa de los Gallos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Querétaro vs Monterrey?

Ciudad: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 19:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 17:00hs (México), 01:00 (España)

¿Dónde se podrá ver el Querétaro vs Monterrey en TV y streaming online?

México: Fox Sports México

Estados Unidos: TUDN USA

Streaming: Tubi México y Caliente TV

Últimos 5 partidos de Querétaro

Rival Resultado Competición León 3-0 D Liga MX Atlético San Luis 3-2 V Liga MX Atlas 3-3 E Liga MX América 1-0 D Liga MX Real Salt Lake 1-0 D Leagues Cup

Últimos 5 partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Puebla 2-4 V Liga MX Necaxa 3-0 V Liga MX Mazatlán 3-2 V Liga MX León 1-3 V Liga MX Charlotte 0-2 D Leagues Cup

Últimas noticias de Monterrey

Hasta el momento, no se tiene información concreta de que el futbolista de Tigres UANL esté en negociaciones con Rayados de Monterrey. Sin embargo, periodistas regiomontanos aseguran que vieron a Sebastián Córdova compartiendo mesa con el presidente de la Pandilla: 'Tato' Noriega, en un restaurante de San Pedro Garza García, Nuevo León.

NO LLEGARON JUNTOS Y HABÍA UNA PERSONA MÁS EN LA MESA! DESCONOZCO EL MOTIVO Y LOS TEMAS QUE TRATARON! QUIZÁS FUE PLANEADO O SOLAMENTE SE ENCONTRARON… pic.twitter.com/1pssfV7faM — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) September 5, 2025

Posibles alineaciones de Querétaro vs Monterrey

Querétaro: José Hernández; Omar Mendoza, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas; Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Pablo Barrera, Juan Robles; Rodrigo Bogarín y Lucas Rodríguez.

Cruz Azul: Santiago Melé; Ricardo Chávez, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Luis Reyes; Óliver Torres, Jesús Corona, Iker Fimbres, Lucas Ocampos; Sergio Canales y Germán Berterame.

Pronóstico SI

Querétaro 1-3 Monterrey

