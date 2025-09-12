Querétaro vs Monterrey: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la Jornada 8 de la Liga MX
Tras el parón por la Fecha FIFA, regresa el Apertura 2025 de la Liga MX y con él arranca la Jornada 8, misma en la que los Gallos del Querétaro recibirán en el Estadio La Corregidora a los Rayados del Monterrey este domingo 14 de septiembre, en un duelo por demás dispar.
Los locales marchan como últimos lugares de la clasificación general al haber sumado apenas cuatro unidades producto de un triunfo y un empate, lo que hoy los tiene contra las cuerdas y con pocas o casi nulas posibilidades de rescatar puntos frente a los regios.
Por su parte la visita, a sabiendas del mal arranque que han tenido los queretanos, irán por tres puntos que los dejarían en la zona alta en la que se encuentran. Hoy son primer lugar general con 18 unidades, producto de seis triunfos y una derrota. La última ocasión que se vieron las caras, La Pandilla los derrotó cuatro por dos en casa de los Gallos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Querétaro vs Monterrey?
- Ciudad: Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Fecha: domingo 14 de septiembre
- Horario: 19:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 17:00hs (México), 01:00 (España)
¿Dónde se podrá ver el Querétaro vs Monterrey en TV y streaming online?
México: Fox Sports México
Estados Unidos: TUDN USA
Streaming: Tubi México y Caliente TV
Últimos 5 partidos de Querétaro
Rival
Resultado
Competición
León
3-0 D
Liga MX
Atlético San Luis
3-2 V
Liga MX
Atlas
3-3 E
Liga MX
América
1-0 D
Liga MX
Real Salt Lake
1-0 D
Leagues Cup
Últimos 5 partidos de Monterrey
Rival
Resultado
Competición
Puebla
2-4 V
Liga MX
Necaxa
3-0 V
Liga MX
Mazatlán
3-2 V
Liga MX
León
1-3 V
Liga MX
Charlotte
0-2 D
Leagues Cup
Posibles alineaciones de Querétaro vs Monterrey
Querétaro: José Hernández; Omar Mendoza, Diego Reyes, Santiago Homenchenko, Francisco Venegas; Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Pablo Barrera, Juan Robles; Rodrigo Bogarín y Lucas Rodríguez.
Cruz Azul: Santiago Melé; Ricardo Chávez, Héctor Moreno, Sergio Ramos, Luis Reyes; Óliver Torres, Jesús Corona, Iker Fimbres, Lucas Ocampos; Sergio Canales y Germán Berterame.
Pronóstico SI
Querétaro 1-3 Monterrey
