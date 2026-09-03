Querétaro vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones

Querétaro y Monterrey se verán las caras en la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, los Gallos Blancos salen en papel de víctima debido a la gran diferencia entre los planteles, sin embargo, los emplumados han tenido un buen arranque en el certamen, mientras que los Rayados siguen sin encontrar su mejor versión.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este partido: dónde y cómo ver, fecha, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.

Pronóstico SI Fútbol

Querétaro tiene uno de los equipos más modestos de la primera división mexicana, no obstante, bajo el mando de Esteban 'Chino' González, los Gallos han mostrado una faceta competitiva a pesar de sus limitantes. Los emplumados marchan en la sexta posición del campeonato después de seis jornadas y le han ganado a equipos como Pachuca, Tigres y Atlas.

En contraparte, Rayados sigue sin encontrarse, a pesar de la millonaria inversión que hizo la directiva en el mercado de verano. Este semestre, el equipo de Matías Almeyda ha tenido grandes actuaciones, como sus victorias ante Inter Miami, Nashville, FC Juárez y Chicago Fire, pero también ha dejado grandes dudas tras sus derrotas ante León y Atlético San Luis.

Querétaro 1-2 Monterrey

¿A qué hora se juega el Querétaro vs Monterrey?

Ciudad: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Fecha: sábado 5 de septiembre

Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

Historial de enfrentamientos directos entre Querétaro y Monterrey (últimos 5 enfrentamientos)

Querétaro: 0

Empate: 1

Monterrey: 4

Último partido entre ambos: 04/03/26 - Monterrey 4-0 Querétaro - Liga MX, Clausura 2026, Fecha 9

Últimos 5 partidos

Querétaro Monterrey Atlas 1-3 Querétaro 29/08/26 América 4 (2-2) 5 Monterrey 2/09/26 Querétaro 1-2 Toluca 21/08/26 Monterrey 1-3 Atlético San Luis 31/08/26 Pumas 0-0 Querétaro 16/08/26 Monterrey 2-1 Chicago Fire 26/08/26 LAFC 1(5)-1(3) Querétaro 12/08/26 León 2-0 Monterrey 22/08/26 Seattle Sounders 3-0 Querétaro 09/08/26 Monterrey 6-1 FC Juárez 16/08/26

¿Cómo ver el Querétaro vs Monterrey por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México FOX ONE Estados Unidos Vix Premium, TUDN, Univision

Últimas noticias del Querétaro

Querétaro ha sido una de las grandes sorpresas en lo que va del Apertura 2026. El equipo emplumado es uno de los más modestos, pero después de seis jornadas está en el sexto puesto de la tabla con tres victorias, un empate y dos derrotas.

Atlas v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Tras la victoria ante el Atlas, Esteban González, estratega del equipo queretano, señaló que su club todavía tiene margen de mejora y que "no tiene límites".

Nosotros no nos cerramos a nada, nos tocó un inicio complicado este torneo (...) Solamente hemos perdido con América y Toluca (...) El equipo ha tenido un gran crecimiento en la fase defensiva. Este equipo no tiene techo y no tiene límites, no queremos que este sea nuestro techo Esteban González

Posible alineación del Querétaro (4-3-3): Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel; Enzo Giménez, Paulo Víctor, Alí Ávila.

Últimas noticias del Monterrey

Tras la salida de Eduardo 'Chacho' Coudet de River Plate, el nombre de Matías Almeyda ha sonado con fuerza como candidato para tomar las riendas el histórico club argentino. Después de la derrota ante Atlético San Luis, el estratega argentino habló sobre este tema.

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El 'Pelado' mencionó que actualmente está enfocado en el proyecto de Rayados de Monterrey y que no saldrá de la institución para dirigir a River.

Quien me conoce a mí no hace falta que me pregunte nada. Soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión. Tengo palabra, no tengo que aclarar nada (...) Me manejo así desde los 15 años... mi compromiso está acá y no hace falta que aclare nada Matías Almeyda

Almeyda hizo un balance de sus derrotas ante León y San Luis y aseguró que estos resultados los ponen "en alerta" y que "hay muchas cossas por corregir".

Posible alineación del Monterrey (4-3-3): Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes; Fidel Ambriz, Óliver Torres, Orbelín Pineda; Luca Orellano, Diego Rossi, Hugo Cuypers.

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