Querétaro vs Monterrey: previa, predicciones y alineaciones
Querétaro y Monterrey se verán las caras en la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, los Gallos Blancos salen en papel de víctima debido a la gran diferencia entre los planteles, sin embargo, los emplumados han tenido un buen arranque en el certamen, mientras que los Rayados siguen sin encontrar su mejor versión.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este partido: dónde y cómo ver, fecha, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias.
Pronóstico SI Fútbol
Querétaro tiene uno de los equipos más modestos de la primera división mexicana, no obstante, bajo el mando de Esteban 'Chino' González, los Gallos han mostrado una faceta competitiva a pesar de sus limitantes. Los emplumados marchan en la sexta posición del campeonato después de seis jornadas y le han ganado a equipos como Pachuca, Tigres y Atlas.
En contraparte, Rayados sigue sin encontrarse, a pesar de la millonaria inversión que hizo la directiva en el mercado de verano. Este semestre, el equipo de Matías Almeyda ha tenido grandes actuaciones, como sus victorias ante Inter Miami, Nashville, FC Juárez y Chicago Fire, pero también ha dejado grandes dudas tras sus derrotas ante León y Atlético San Luis.
Querétaro 1-2 Monterrey
¿A qué hora se juega el Querétaro vs Monterrey?
Ciudad: Querétaro
Estadio: La Corregidora
Fecha: sábado 5 de septiembre
Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX
Historial de enfrentamientos directos entre Querétaro y Monterrey (últimos 5 enfrentamientos)
- Querétaro: 0
- Empate: 1
- Monterrey: 4
Último partido entre ambos: 04/03/26 - Monterrey 4-0 Querétaro - Liga MX, Clausura 2026, Fecha 9
Últimos 5 partidos
Querétaro
Monterrey
Atlas 1-3 Querétaro 29/08/26
América 4 (2-2) 5 Monterrey 2/09/26
Querétaro 1-2 Toluca 21/08/26
Monterrey 1-3 Atlético San Luis 31/08/26
Pumas 0-0 Querétaro 16/08/26
Monterrey 2-1 Chicago Fire 26/08/26
LAFC 1(5)-1(3) Querétaro 12/08/26
León 2-0 Monterrey 22/08/26
Seattle Sounders 3-0 Querétaro 09/08/26
Monterrey 6-1 FC Juárez 16/08/26
¿Cómo ver el Querétaro vs Monterrey por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV/ Streaming
México
FOX ONE
Estados Unidos
Vix Premium, TUDN, Univision
Últimas noticias del Querétaro
Querétaro ha sido una de las grandes sorpresas en lo que va del Apertura 2026. El equipo emplumado es uno de los más modestos, pero después de seis jornadas está en el sexto puesto de la tabla con tres victorias, un empate y dos derrotas.
Tras la victoria ante el Atlas, Esteban González, estratega del equipo queretano, señaló que su club todavía tiene margen de mejora y que "no tiene límites".
Nosotros no nos cerramos a nada, nos tocó un inicio complicado este torneo (...) Solamente hemos perdido con América y Toluca (...) El equipo ha tenido un gran crecimiento en la fase defensiva. Este equipo no tiene techo y no tiene límites, no queremos que este sea nuestro techoEsteban González
Posible alineación del Querétaro (4-3-3): Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel; Enzo Giménez, Paulo Víctor, Alí Ávila.
Últimas noticias del Monterrey
Tras la salida de Eduardo 'Chacho' Coudet de River Plate, el nombre de Matías Almeyda ha sonado con fuerza como candidato para tomar las riendas el histórico club argentino. Después de la derrota ante Atlético San Luis, el estratega argentino habló sobre este tema.
El 'Pelado' mencionó que actualmente está enfocado en el proyecto de Rayados de Monterrey y que no saldrá de la institución para dirigir a River.
Quien me conoce a mí no hace falta que me pregunte nada. Soy un hombre de palabra, no tengo cláusula de rescisión. Tengo palabra, no tengo que aclarar nada (...) Me manejo así desde los 15 años... mi compromiso está acá y no hace falta que aclare nadaMatías Almeyda
Almeyda hizo un balance de sus derrotas ante León y San Luis y aseguró que estos resultados los ponen "en alerta" y que "hay muchas cossas por corregir".
Posible alineación del Monterrey (4-3-3): Luis Cárdenas; Erick Aguirre, Jorge Rodríguez, Carlos Salcedo, Luis Reyes; Fidel Ambriz, Óliver Torres, Orbelín Pineda; Luca Orellano, Diego Rossi, Hugo Cuypers.
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Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.