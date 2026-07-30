Querétaro vs Tigres: previa, predicciones y alineaciones

Querétaro recibirá a Tigres en el partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, el cuadro de la UANL parece muy superior a los Gallos Blancos, sin embargo, el desempeño de ambas escuadras en este arranque de certamen sugieren que será un duelo más igualado de lo esperado.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre este partido: cómo y dónde ver, horario, fecha, probables alineaciones, pronóstico y noticias.

¿A qué hora se juega el Querétaro vs Tigres?

Ciudad : Querétaro

: Querétaro Estadio : Estadio Corregidora

: Estadio Corregidora Fecha : sábado 1 de agosto

: sábado 1 de agosto Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

Últimos 5 partidos

Querétaro Tigres Pachuca 1-2 Querétaro 26/07/26 Tigres 2-2 San Luis 25/07/26 Querétaro 0-1 América 18/07/26 Tijuana 3-1 Tigres 16/07/26 Puebla 1-2 Querétaro 25/04/26 Toluca 1 (6)-1 (5) Tigres 30/05/26 Querétaro 1-1 Cruz Azul 22/04/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Mazatlán 1-1 Querétaro 18/04/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26

¿Cómo ver el Querétaro vs Tigres por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/Streaming Estados Unidos TUDN, Univision México FOX One

Últimas noticias del Querétaro

En los diez duelos más recientes entre estas escuadras, Tigres registra una superioridad muy marcada ante los Gallos. En este periplo, el cuadro de la UANL suma seis victorias por tres empates y solamente una derrota. La última vez que el equipo queretano consiguió el triunfo fue en el Apertura 2024, cuando los emplumados vencieron por la mínima diferencia Franco Russo.

Queretaro v Tigres UANL - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages



Posible alineación de Querétaro contra Tigres (4-2-3-1): Guillermo Allison; Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra; Carlos Adriano, Santiago Homenchenko; Mateo Coronel, Enzo Giménez, Paulo Victor; Alí Ávila.

Últimas noticias de Tigres

Tigres no ha tenido el arranque esperado en el Apertura 2026 de la Liga MX. El cuadro felino suma un empate ante Atlético de San Luis y una derrota ante Xolos de Tijuana. A esto hay que sumar el mal sabor de boca que han dejado las salidas de Ángel Correa y André Pierre Gignac.

De acuerdo con los reportes más recientes, todo apunta a que el cuadro universitario sufrirá una baja más este semestre. Se trata de Juan Sánchez Purata, quien ya tendría un arreglo con Atlas de Guadalajara.

Puebla v Tigres UANL - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Asimismo, Guido Pizarro no podrá contar con tres de sus jugadores clave durante toda la semana debido a que Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Jesús Garza fueron convocados para disputar el All Star Game frente a las figuras de la MLS.

La buena noticia para Pizarro es que para el duelo contra los Gallos Blancos podrían contar con el regreso de Rodrigo Aguirre y Mauro Lainez, refuerzo para este torneo, podría tener sus primeros minutos como jugador felino.

Posible alineación de Tigres contra el Querétaro (4-3-3): Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Rómulo, Jesús Garza, Joaquim; Fernando Gorriarán, César Araujo, Juan Brunetta; Diego Sánchez, Jonathan Herrera, Diego Lainez.

Pronóstico SI Futbol

La diferencia de planteles entre ambas escuadras inclinan la balanza a favor de Tigres. Sin embargo, el cuadro de Guido Pizarro no ha tenido un buen arranque este semestre y la salida de dos figuras en el ataque sin duda está pesando. Por el otro lado, los Gallos Blancos no tienen nada que perder. El conjunto dirigido por Esteban González es una de las plantillas más modestas de toda la liga. Todo apunta a que el duelo será más igualado de lo que las estadísticas puedan mostrar.

Querétaro 1-2 Tigres

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX