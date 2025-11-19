''Quería terminar mi carrera en el Barcelona'', las emotivas palabras de Lionel Messi

Lionel Messi vuelve a marcar la misma línea cada vez que le preguntan por su pasado. Su sueño era retirarse en el FC Barcelona, pero las circunstancias le cerraron la puerta justo cuando más deseaba quedarse.

🚨 Leo Messi: “I wanted to end my entire career at Barcelona without having to go to another club. Unfortunately, things turned out differently”.



“It remains my club, my family, my home”, told Sport. pic.twitter.com/G1OyGXOsp0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025

Han pasado cuatro años desde aquella ruptura inesperada entre el astro argentino y el club catalán, una separación forzada que nadie en el fútbol veía venir y que, hasta hoy, sigue dejando preguntas en el aire. Messi, aquel chico que enamoró al planeta a inicios de los dos mil y que se convirtió en leyenda desde sus primeros toques, tuvo que decir adiós a la institución que pensó sería su hogar eterno. Su rumbo terminó en el PSG de la Ligue 1 y, posteriormente, en el Inter Miami de la MLS, donde todo indica que colgará los botines.

El final de esa era, tan gloriosa como emocional, todavía genera ecos difíciles de disipar. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no pierde oportunidad para elogiar al argentino cada vez que tiene un micrófono enfrente. Sus palabras reavivan ilusiones entre la afición, no tanto por un eventual regreso —eso ya roza en lo imposible—, sino por la esperanza de ver un homenaje digno del futbolista más influyente en la historia reciente del club. La visita inesperada de Messi al Camp Nou hace unos meses solo avivó más la nostalgia y alimentó la expectativa de que, al menos, haya una despedida como corresponde.

🚨💙❤️ Leo Messi secretly visited the new Spotify Camp Nou last night. 🏟️



“Last night I returned to place that I miss with my soul. A place where I was immensely happy”.



“I hope one day I can come back, and not just to say goodbye as a player, as I could never do...”. 🧨 pic.twitter.com/lHdvus7CjW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

Sin embargo, de cara al Mundial 2026, Messi fue claro en entrevista para Sport. Su deseo siempre fue quedarse en el Barcelona, retirarse ahí, cerrar el círculo en el mismo lugar donde lo empezó todo. Pero las decisiones no dependieron de él, y las circunstancias, como tantas veces repite, simplemente no se dieron. Sus palabras, cargadas de sinceridad sin dramatismo, volvieron a poner la pelota del lado de Laporta, recordándole al club y al mundo que el sueño existió, que la voluntad estuvo… y que la historia terminó de una forma que nunca imaginó.

Hoy, desde Miami, Messi sigue brillando y compitiendo. Pero cada vez que habla del Barcelona confirma lo mismo: su final soñado era otro. Y aunque ya no habrá marcha atrás, la herida sigue ahí, abierta, recordando lo grande que fue ese vínculo y lo abrupto que resultó su desenlace.