Por primera vez desde su llegada al Real Madrid, Kylian Mbappé no compartirá frente de ataque con Vinicius Jr., Jude Bellingham o Rodrygo, por diversas situaciones que marginaron a cada uno de ellos del encuentro entre los de Álvaro Arbeloa y el Valencia en Mestalla este domingo, en un encuentro clave por LaLiga.

El inglés y Rodrygo están lesionados, mientras que Vinicius Jr. tiene que cumplir con una fecha de suspensión. Es así como, ahora más que nunca, el francés será el encargado de encabezar el ataque del Merengue y hacer jugar a sus compañeros, en una disposición de ataque mucho más alternativa que de costumbre.

Además, de cara al partido con el conjunto Che, están de baja Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, mientras que tanto Antonio Rüdiger como David Alaba permanecen en duda.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Puntualmente sobre el caso de Rodrygo, Álvaro Arbeloa habló en la rueda de prensa previa al encuentro: "Hizo un comunicado y se equivocó. Ahora intentar recuperarle en las mejores condiciones posibles. Necesitamos a Rodrygo y su ayuda como él sabe hacerlo. Paciencia y a trabajar".

"Estamos concienciados de la visita de mañana. Es un ambiente complicado y tiene un gran equipo. Corberán está haciendo un gran trabajo. Debemos dar lo mejor de nosotros. Es un rival complicado, siempre tienen grandes equipos, jugadores, entrenadores... Siempre que va el Madrid, hay un gran ambiente. Para muchos equipos, ganar al Madrid es un reto y sabemos que va a ser así", puntualizó sobre el partido en cuestión.

El Real Madrid está cuatro puntos por detrás del FC Barcelona en la lucha por el título, aunque los catalanes jugaron este sábado y tienen un partido más que el Merengue. Estos encuentros previos a la serie de UEFA Champions League ante el Benfica serán claves para que el entrenador pruebe variantes y saque la mayor cantidad de puntos posibles antes de abocarse al objetivo principal, como lo es la competencia continental.