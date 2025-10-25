¿Quién dirigirá al Barcelona en ausencia de Hansi Flick en el Clásico del domingo?

Con Hansi Flick sancionado y fuera del banquillo por la doble amarilla que vio ante el Girona, el FC Barcelona ya tiene sustituto para dirigir al equipo en el Clásico: será Marcus Sorg, su segundo entrenador y hombre de máxima confianza desde hace más de una década.

Sorg, de 59 años, es un técnico con una amplia trayectoria en el fútbol alemán. Antes de acompañar a Flick en el Bayern y en la selección germana, fue entrenador del Friburgo y miembro del cuerpo técnico de las categorías inferiores de la DFB. Su perfil combina discreción y conocimiento táctico, y se caracteriza por su capacidad analítica y su comunicación directa con los futbolistas.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El alemán, que dará la rueda de prensa previa al partido, será el encargado de transmitir las ideas de Flick desde el banquillo del Bernabéu. Durante el encuentro, no podrá mantener comunicación directa con el técnico principal —por normativa—, por lo que asumirá todas las decisiones tácticas en tiempo real junto al resto del cuerpo técnico azulgrana.

La decisión de que Marcus Sorg comparezca ante los medios en lugar de Hansi Flick ha generado cierta polémica en el entorno culé. Algunos aficionados y analistas consideran que el técnico principal debería haber ofrecido la rueda de prensa previa al Clásico como gesto de autoridad y liderazgo, pese a su sanción. Desde el club, sin embargo, argumentan que la normativa y la coherencia interna del cuerpo técnico justifican que sea Sorg —quien dirigirá efectivamente al equipo— el encargado de hablar ante los medios, evitando así posibles interpretaciones o sanciones adicionales.

La presencia de Sorg en el Clásico supone, en cierto modo, una prueba de fuego para el staff técnico del Barça. El exseleccionador asistente se enfrentará al reto de mantener la identidad del equipo sin su líder principal en el banquillo, en un duelo que puede marcar el rumbo del conjunto azulgrana en LaLiga.