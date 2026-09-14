¿Quién es Cavan Sullivan? La nueva gran promesa de Estados Unidos y joya de la MLS

Cavan Sullivan tiene apenas 16 años y juega para el Philadelphia Union de la Major League Soccer y se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol estadounidense, acumulando actuaciones sobresalientes y goles importantes.

El show de Cavan Sullivan. 🤩



Con 16 años anotó su primer doblete como profesional con @PhilaUnion. 💎 https://t.co/5QPW5jays4 pic.twitter.com/tfb6kzD4PO — MLS Español (@MLSes) September 14, 2026

De hecho, el pasado fin de semana marcó un doblete frente al San Diego FC y se convirtió en el futbolista de 16 años o más joven en lograr más contribuciones de gol en una misma temporada con 11 (cuatro goles y siete asistencias).

Quinn Sullivan, hermano de Cavan | Emilee Chinn/GettyImages

Nació el 28 de septiembre de 2009 en Filadelfia y se desempeña como mediocampista/creador zurdo, aunque también puede partir desde la banda derecha. Además, es hermano menor y compañero del también futbolista Quinn Sullivan.

Cavan Sullivan making history 👏🇺🇸 pic.twitter.com/YF97JP20YR — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026

El juvenil debutó en la MLS en 2024 con 14 años y 293 días, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en la historia de la liga. Superando a Freddy Adu del DC United en 2006 con sus 10 contribuciones (cuatro goles y seis asistencias).

En la presente temporada ha disputado 29 partidos entre MLS, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup y ha marcado 9 goles y dado 9 asistencias.

Mientras que, en selecciones nacionales ha jugado en la Sub-15 (9 goles y cinco asistencias) y Sub-17 (12 goles y cuatro asistencias). Sin poder aún debutar a nivel absoluto.

Tiene acuerdo con el Manchester City

"It's certainly exciting to pre-sign with such an amazing club, and with great people. I have great relationships over there."



16-year-old Cavan Sullivan on Manchester City 🇺🇸🔥

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Sullivan firmó un contrato formativo y de proyección que estipula su incorporación definitiva al Manchester City al cumplir los 18 años, con la posibilidad de ser cedido temporalmente a otro equipo del City Football Group en Europa para continuar su desarrollo.

Su perfil futbolístico

Cavan Sullivan es un jugador muy dinámico | Icon Sportswire/GettyImages

Su principal virtud es el regate. Es un futbolista pequeño, zurdo y muy habilidoso que disfruta recibir abierto, encarar y después meterse hacia dentro.

Su perfil es el de un "wide playmaker": no es simplemente un extremo que busca correr a la espalda de los defensas, sino que prefiere recibir al pie, conducir, atraer rivales y encontrar el pase para sus compañeros.

Su ídolo es Lionel Messi

14-year old Cavan Sullivan was born the same year that Lionel Messi won his first Ballon d'Or 🤯 pic.twitter.com/PEgX9cHU3P — Golazo America (@GolazoAmerica) September 15, 2024

Él mismo ha reconocido que Lionel Messi es su ídolo, y por su perfil zurdo, capacidad para conducir y creatividad es inevitable que aparezcan comparaciones con el argentino. Y para su fortuna ya ha tenido la oportunidad de jugar contra él en varias ocasiones.