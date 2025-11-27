¿Quién es Cristian Orozco, el nuevo fichaje que esta por cerrar el Manchester United?

Este miércoles, el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano reveló que el Manchester United está por cerrar un nuevo fichaje, apostando por la juventud. Se trata del colombiano Cristian Orozco, de apenas 17 años y que juega como mediocampista, disputando apenas hace unas semanas el Mundial sub-17. El traspaso a la Premier League se daría hasta el próximo año cuando cumpla la mayoría de edad y pueda ser inscrito legalmente en competiciones europeas.

🚨🇨🇴 Excl: Manchester United next signing Cristian Orozco will be in UK in the next days to complete his move.#MUFC will pay $1m fee to Fortaleza for 17 year old midfielder.



🎥 More: https://t.co/jquQByjnqH pic.twitter.com/T0PzxfTal1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2025

“El próximo fichaje del Manchester United, Cristian Orozco, estará en Reino Unido en los próximos días para completar su traspaso. #MUFC pagará un millón de dólares a Fortaleza por un mediocampista de 17 años”, compartió el periodista a través de sus redes sociales, algo que de cualquier forma ya había anticipado desde el pasado 2 de octubre.



Debido a esto, el cafetalero podría seguir jugando en la Liga BetPlay Dimayor durante el primer semestre del 2026, esto para poder adquirir experiencia y rodaje. El contención sería incorporado inicialmente al equipo juvenil de los Red Devils, con la idea de adaptarlo poco a poco antes de pensar en el primer equipo. Una vez que se concrete su fichaje, será el segundo colombiano que milite en el Manchester United, luego del delantero Radamel Falcao.

¿Quién es Cristian Orozco?

El cafetalero nació el 13 de julio del 2008 en Valledupar, una ciudad de la costa Caribe, donde comenzó su formación en clubes locales. Parte de su desarrolló acaeció en el Rojo FC, en la Liga de Antioquia, entidad que fue clave en su descubrimiento por el mundo profesional.

🇨🇴💥 | 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐖 𝐌𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐑



• Name: Cristian Orozco⁰• Born: 13 July 2008 (17 years old)⁰• Nationality: Colombian 🇨🇴⁰• Position: DM⁰• Current Club: Fortaleza CEIF (Colombia)⁰• Joined From: Rojo FC⁰• Potential: 8.9/10

• 2025… pic.twitter.com/WjteoXxQ8J — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 25, 2025

Actualmente, milita con el Fortaleza CEIF de su país, en la Primera División, convirtiéndose en una de sus promesas juveniles, no obstante, no ha registrado minutos importantes en la primera plantilla, por lo que su salto al Viejo Continente es algo inusual, pero no inédito.



Sumado a ello, fue designado como capitán del combinado nacional sub-17, acudiendo al Mundial que se está disputando en Qatar y que llega a su fin este 27 de noviembre. Colombia arribó hasta los dieciseisavos de final, donde fue superado 2-0 por Francia, pero en la fase de grupos igualaron 1-1 con Alemania, empataron sin goles ante El Salvador y derrotaron 2-0 a Corea del Norte. El juvenil estuvo presente en los cuatro partidos de su selección, jugando un total de 360 minutos, recibiendo una amarilla. Al mismo tiempo, vio acción con la sub-17 en amistosos y la Sudamericana.

Detalles de Cristian Orozco 🔎🇨🇴:



• Atributos a destacar: Posicionamiento, anticipación y buen juego al primer toque. Toma decisiones de manera rápida.

• Participó en el Sudamericano sub-17 con Colombia. pic.twitter.com/e8CASJxnyB — Forever United (@MUnitedEs) September 24, 2025

La nueva joya colombiana se desempeña como mediocentro y pivote, aunque a veces fue utilizado como zaguero central, aparte acababa de ser fichado por Los Amix el pasado mes de enero. El mediocampista mide 1.78 metros de estatura, cuenta con buen manejo de la pelota, una gran técnica de distribución y resistencia física, además de ser perspicaz en la recuperación. A la vez, suma procesos con su selección desde la sub-15 y sus formadores destacan su liderazgo y personalidad en la cancha. Se le reconoce como un joven disciplinado, enfocado en su deporte, destacándolo por su humildad, compromiso y madurez emocional pese a su juventud.