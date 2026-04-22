¿Quién es Eduardo Conceição? La joya mundial que está en el radar de los gigantes de Europa

El nombre de Eduardo Conceição ha sido noticia en 2026. La joven promesa de 16 años del Palmeiras está en el radar de algunos de los equipos más poderosos del futbol europeo y podría dar el gran salto este verano.

Recientemente, el periódico The Times reveló que el Manchester City se ha sumado a la puja por un jugador que también interesa al Chelsea, al Barcelona y al Paris Saint-Germain, con un precio de venta de 100 millones de euros.

Ahora, el medio Daily Mail ha incluido al Manchester United entre los interesados en el joven brasileño, describiendo a Eduardo como la "promesa con más potencial del mundo".

Los Red Devils mandaría una oferta inicial en torno a los 40 millones de euros, una suma que no convenció al Palmeiras cuando el Newcastle United hizo una oferta similar a principios de este año.

Argentina v Brazil - FIFA U17 World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Cómo juega Eduardo Conceição?

Eduardo se formó en las inferiores de Palmeiras, club que también tuvo a Endrick en sus categorías juveniles. Este equipo busca que sus canteranos desarrollen cualidades técnicas, pero su prioridad a la hora de formar jóvenes talentos es que desarrollen su inteligencia en el campo.

Aunque solo tiene 16 años, Eduardo juega con una madurez que pocos jugadores de su edad han logrado igualar. La joya del Palmeiras juega regularmente contra jugadores casi cinco años mayores que él.

Man Utd join Man City and Barcelona in race for £34m 16-year-old Brazilian wonderkidhttps://t.co/YcvQBcS9p9 pic.twitter.com/eMeGYTqaui — Mirror Football (@MirrorFootball) April 21, 2026

El juvenil brasileño se distingue por su movimiento, su capacidad de identificar espacios en el campo incluso antes de que aparezcan y saber exactamente cuándo realizar sus desmarques para superar a la defensa.

Eduardo también es un goleador prolífico dentro del área, capaz de lanzar disparos imprevistos con gran precisión. Ya ha marcado cinco goles con el equipo Sub-20 del Palmeiras en tan solo 13 partidos, tras haber anotado 13 en 38 con el Sub-17 en 2025.