El jugador del Lyon por el que se pelean el Liverpool, el Manchester City y el Chelsea

Uno de los nombres más prometedores del fútbol europeo empieza a ocupar espacio en las agendas de los gigantes de la Premier League, como el Liverpool y el Manchester City.

Se trata de Malick Fofana, extremo belga del Olympique Lyon, quien con sólo 20 años se ha consolidado entre las grandes joyas de la Ligue 1, gracias a una explosión futbolística que no ha pasado desapercibida para los gigantes ingleses, incluyendo el Chelsea, que ya lo siguen muy de cerca con miras a la temporada posterior al Mundial del 2026.

Según confirmaron sus representantes al medio belga DeMorgan, el jugador “pertenecerá a un equipo como el Liverpool o el Manchester City después del Mundial”; una declaración que ha generado enorme expectación en Inglaterra y Francia, pues la sensación dentro del entorno del futbolista es que su salto a la élite del viejo continente será cuestión de tiempo.

¿Cuándo empezó a llamar la atención de los grandes de la Premier League?

Fofana se ganó los reflectores durante un ejercicio 2024/2025 en el que registró 11 goles y cinco asistencias en 41 partidos entre todas las competiciones con el Lyon. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para decidir compromisos lo convirtieron en una pieza clave para el conjunto galo y en una de las figuras emergentes de la liga de dicho país.

Pese al interés del Pool, City y Blues el verano pasado, las negociaciones no prosperaron, y el propio extremo reconoció en septiembre que, aunque existieron conversaciones, ninguna propuesta resultó lo suficientemente concreta. “Pensé en un traspaso, pero creo que es más importante jugar mucho ahora. Todavía tengo que progresar y eso debe suceder en Lyon”, explicó.

Desde Roc Nation Sports, la agencia que representa a Fofana, se cree que el momento del salto está cada vez más cerca. Incluso su director, Frederico Peña, fue contundente en declaraciones al medio belga DeMorgan: “esta es la temporada en la que nuestro jugador quiere demostrar su valía, especialmente en el Mundial. Si lo consigue, podría pasar del Lyon a un club del top 10. Creemos firmemente en él. Liverpool, Bayern Múnich y Manchester City; esos son los equipos donde debería estar”.

Le but de Malick Fofana au terme d’une belle action collective 💫 pic.twitter.com/NBE0pYCbxg — Olympique Lyonnais (@OL) October 5, 2025

¿Cuánto dinero tendrá que pagar Liverpool o Manchester City para fichar a Fofana?

Con el mundial en el horizonte, el canterano del Gent FC ha optado por la estabilidad antes que la ambición inmediata, ya que permanecer en Lyon le garantiza minutos y continuidad, algo vital para asegurar su lugar en la lista de Bélgica para el magno torneo de FIFA. De hecho, en lo que va de la actual campaña ya suma cuatro goles en 11 encuentros.

Por otro lado, el Olympique ha tasado a su novel estrella en más de 60 millones de euros, aunque dentro de la institución piensan que si mantiene su nivel y destaca en el Mundial, su valor podría dispararse considerablemente.

Todo apunta a que Malick Fofana estará en la Premier League para la 2026/2027. Su crecimiento sostenido, ambición por seguir mejorando y enorme talento lo posicionan como el próximo gran talento belga en dar el salto a la élite, bien sea con los Reds, los Sky Blues u otra escuadra de peso.