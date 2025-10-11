El FC Barcelona ha comenzado a planificar la próxima temporada con una prioridad clara: encontrar al sucesor de Robert Lewandowski.

El delantero polaco, que ya cuenta con 37 años, ha sido una pieza clave desde su llegada al cuadro catalán, cortesía de 105 goles oficiales y cinco títulos en sus primeras tres campañas. Sin embargo, todo apunta a que su ciclo en Can Barça llegará a su fin en verano, lo que obliga a la dirección deportiva a buscar un nuevo referente ofensivo.

De ese modo, en los despachos de la entidad blaugrana se han barajado nombres de máximo nivel como Julián Álvarez y Erling Haaland. De hecho, el argentino del Atlético de Madrid y el noruego del Manchester City encabezan las preferencias de la plana mayor culé, motivado a la juventud pero con jerarquía, categoría y olfato goleador de ambos. No obstante, la llegada de La Araña o del Androide se presenta como una operación casi imposible en el actual contexto económico de la institución, dado que estos tienen un valor de mercado superior a los 100 millones de euros, cifra que incluso podrían elevarse hasta los 150 millones, o 200 en el caso del nórdico.

🔵🔴 𝐄𝐭𝐭𝐚 𝐄𝐲𝐨𝐧𝐠, 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 ❜𝟗❜ 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧



⭐️ El goleador camerunés está siendo la revelación de LaLiga, con cinco goles y tres asistencias entre Villarreal y Levante, y tiene una cláusula de rescisión 30 millones

9⃣ A sus 21 años está… pic.twitter.com/RFDrWugRnw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 11, 2025

Ante dicha situación, el Barcelona habría decidido explorar opciones más asequibles, por lo que Mundo Deportivo reveló que un nuevo nombre ha irrumpido en la agenda del director deportivo, Deco: el de Karl Etta-Eyong. El joven delantero camerunés y actual jugador del Levante, está siendo una de las revelaciones de la presente edición de LaLiga.

Formado en el Cádiz, aunque viene de pasar por el Villarreal, Etta-Eyong suma cinco goles y tres asistencias en apenas ocho jornadas en la competición doméstica, contribuyendo decisivamente a que la escuadra levantina se mantenga en la decimotercera posición de la tabla.

Con una cláusula de rescisión de "apenas" 30 millones de euros (baja si se compara con las de Julián y Haaland), el africano de 21 años representa una alternativa realista y atractiva, pues su perfil encaja en el tipo de atacante que busca el Barça: uno de potencia, presencia en el área e instinto goleador, que aproveche todo el fútbol que generarán por fuera Lamine Yamal, Raphinha y Balde (llegando desde atrás), así como Pedri, Olmo y De Jong en la sala de máquinas.