¿Quién es Enrique Riquelme, el empresario que desafía a Florentino en el Real Madrid?

La posibilidad de unas nuevas elecciones en el Real Madrid generó revuelo en la escena política del club; en medio de ese panorama, el empresario español Enrique Riquelme emerge como el principal rival de Florentino Pérez después de más de una década y media de gestión ininterrumpida del dirigente merengue.

A sus 37 años, Riquelme se transormó en una figura de peso dentro del mundo empresarial gracias al crecimiento de Grupo Cox, una multinacional especializada en energías renovables y gestión de aguas. La compañía, que cotiza en bolsa desde 2024, tuvo una fuerte expansión internacional y posicionó al fundador como una de las caras jóvenes más influyentes del sector energético europeo.

Florentino Perez, President of Real Madrid CF, is seen | SOPA Images/GettyImages

Un empresario con influencia internacional

Nacido en la localidad de Cox, Alicante, Riquelme desarrolló buena parte de su carrera en Latinoamérica, donde detectó oportunidades ligadas a la transición energética y las inversiones sustentables.

Actualmente, su patrimonio supera los 160 millones de euros y eso le pemitió cumplir uno de los requisitos más complejos para competir por la presidencia del Real Madrid: presentar el aval económico equivalente al 15% del presupuesto del Real Madrid. Según trascendió, el empresario aseguró contar con los 187 millones de euros necesarios para oficializar su candidatura.

La relación con Rafa Nadal y el deporte

Más allá del mundo corporativo, Riquelme y su empresa también construyeron una fuerte presencia en el deporte de élite y mantiene vínculos comerciales con Rafael Nadal.

Grupo Cox es sponsor principal del Team Rafa, el equipo con el que Nadal participa en el campeonato mundial de lanchas eléctricas UIM E1. Además, la compañía también respalda al Rafa Nadal Academy Team by Cox en la Hexagon Cup de pádel, reforzando una relación estratégica que elevó todavía más la exposición pública del empresario.

Actualmente, Riquelme ya notificó formalmente a la Junta Electoral del club su intención de competir en los comicios y trabaja contrarreloj para completar todos los requisitos estatutarios. Entre ellos, necesita conformar una junta directiva integrada por socios con la antigüedad exigida por el reglamento.

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨



Esta sería la Junta Directiva de Enrique Riquelme si gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid:



- David Mesonero: director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, yerno del presidente Ignacio Sánchez Galán, considerado por muchos el mayor rival… pic.twitter.com/PV7Osleqo2 — Madrid Sports (@MadridSports_) May 21, 2026

El empresario busca instalar una idea de renovación institucional enfocada en devolver protagonismo a los socios. Su entorno sostiene que pretende impulsar "un nuevo ciclo" para el Real Madrid, con una estructura más moderna y participativa.

Si logra oficializar su candidatura antes del cierre del plazo electoral, Florentino Pérez podría enfrentar por primera vez en muchos años una competencia real en las urnas del club más poderoso del fútbol europeo.

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