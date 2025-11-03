¿Quién es Kees Smit , el centrocampista holandés que sigue el Real Madrid?

El nombre de Kees Smit empieza a sonar con fuerza más allá de los Países Bajos. A sus 19 años, el centrocampista del AZ Alkmaar se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, trayendo consigo el interés de clubes europeos top, entre ellos el Real Madrid.

Efectivamente, el joven pivote volvió a ser decisivo el pasado fin de semana en la Eredivisie, ya que con un potente disparo cruzado, de derecha, dio la victoria al AZ en su visita al Sparta Rotterdam (0-1); triunfo que mantiene al equipo en cuestión en la tercera posición, en plena lucha por el título junto a los poderosos PSV y Feyenoord. Asimismo, el internacional con la Sub-21 de La Oranje destacó gracias a su despliegue físico, lectura del juego y serenidad en la conducción del esférico.

El Real Madrid no descarta fichar a la perla del AZ Alkmaar | Soccrates Images/GettyImages

Bajo las órdenes de Maarten Martens, Smit se ha convertido en una pieza intocable en el esquema del Alkmaar, actuando de volante tapón y dominando el centro del campo con la madurez impropia de un jugador de su edad; argumentos que viene generando, incluso desde la campaña anterior y según el diario AS, el seguimiento de parte del Madrid con miras a incorporarlo en sus filas el próximo verano. En el global del curso actual cosecha dos goles y dos asistencias en 17 desafíos oficiales.

La progresión del canterano del propio AZ tampoco tampoco ha pasado desapercibida en Holanda, tanto que su afición le idolatra y ya es habitual escuchar en los estadios los cánticos de “Keesie, Keesie”. De igual forma, el Ajax, el PSV y el Feyenoord competirán con la entidad merengue en vías de quedarse con un futbolista tasado en "apenas" 20 millones de euros y que tiene contrato en vigor hasta el 2028.

Ambicioso y consciente del foco mediático, Smit sabe que debe mantener su nivel para poder aspirar a dar el salto definitivo a la élite, y recalar en una entidad del calibre del Real Madrid, quien necesitará un centrocampista con capacidad para organizar la sala de máquinas en un futuro no muy lejano.

