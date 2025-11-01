El Real Madrid de Xabi Alonso atraviesa un momento brillante en lo deportivo, cortesía de un arranque casi perfecto, con 12 victorias en 13 partidos entre LaLiga y la UEFA Champions League. De hecho, solamente su rival citadino, el Atlético, ha logrado frenar el paso implacable de la oncena merengue en esta 2025/2026.

Pero mientras los resultados son incuestionables, en el vestuario del Santiago Bernabéu comienzan a surgir pequeños roces que el entrenador vasco deberá gestionar con mano firme.

El último episodio lo protagonizó Vinicius Júnior, quien mostró abiertamente su enfado durante el Clásico del pasado domingo frente al FC Barcelona. En efecto, el extremo brasileño, visiblemente molesto al ser sustituido al minuto 72 de un desafío que se encontraba 2-1, evidenció ante 80.000 espectadores en el Teatro de la Castellana, y millones de televidentes, un gesto de descontento que no pasó desapercibido. Eso sí, Xabi optó por la prudencia en la conferencia de prensa aquel día: “Hablaremos de ello dentro del vestuario”.

Los primeros meses de la relación entre Xabi Alonso y Vinícius Júnior en el Real Madrid no parece ser la mejor | Diego Souto/GettyImages

Otros jugadores del Real Madrid que criticaron a Xabi Alonso

No es el primer desencuentro interno al que se enfrenta el estratega tolosarra, ya que semanas atrás Federico Valverde expresó su malestar por tener que desempeñarse como lateral derecho ante las bajas de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.

“No nací para jugar ahí”, confesó el uruguayo en una entrevista que reveló el diario AS, y que no gustó al cuerpo técnico del Madrid. Inclusive, Alonso sentó al versátil volante charrúa en el duelo de la segunda jornada de la Champions contra el Kairat Almaty, decisión interpretada como respuesta a las declaraciones de éste.

También Eduardo Camavinga ha manifestado en varias ocasiones su incomodidad al jugar de lateral izquierdo, aunque siempre ha acatado las decisiones del entrenador de turno, recordando que el antiguo inquilino del banquillo en el Bernabéu, Carlo Ancelotti, fue el primero en usarlo en plan de carrilero. “Prefiero ser centrocampista, pero jugaré donde el equipo me necesite”, dijo recientemente el francés a Le Parisien.

Otro frente de gestión para Xabi Alonso es Rodrygo, que ha recibido minutos en la banda izquierda, tradicionalmente propiedad de Vinícius. Esa competencia interna ha reducido el tiempo de coincidencia entre ambos brasileños (sólo 66 minutos en toda la temporada) y ha generado, según el AS, cierta tensión en el vestuario.

Considerando que el Madrid sigue firme en la cima de LaLiga, ahora el gran reto del ex DT del Bayer Leverkusen será mantener la armonía del grupo y evitar que los egos desvíen el foco de un proyecto que, en el campo, viene funcionando muy bien.