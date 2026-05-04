Quién es Samuele Inácio, el talento que sigue el Barcelona

El polivalente delantero juvenil del Borussia Dortmund, Samuele Inácio, es una de las joyas con mucha proyección a futuro del conjunto de la Bundesliga.

El club alemán es una institución formadora de talento juvenil que exporta a toda Europa y el italiano de origen brasileño de apenas 18 años ha despertado el interés no solo del FC Barcelona si no también del gigante financiero París Saint-Germain.

Con apenas cinco partidos disputados en la Bundesliga su valor en el mercado según Transfermarkt es de 3 millones de euros.

De acuerdo con el medio Bild el cuadro culé ya estaría al acecho para hacerse de los servicios del versátil atacante que puede desempeñarse como enganche, mediapunta, delantero centro y hasta extremo, por lo que en Dortmund creen que pueden perder a su canterano sin cosechar los frutos que proyectan para años más tarde dado el crecimiento progresivo acelerado que ha tenido en esta temporada.

🚨💛🖤 Borussia Dortmund are closing in on the agreement for Samuele Inacio’s new deal.



The Italian 18 year old talent, seen as huge part of long term project and set to sign a new contract soon.



🎥🇮🇹 https://t.co/QTgVH6Z0dk pic.twitter.com/51vv4hpSau — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2026

Barça ha manifestado su interés

Según el medio antes mencionado, el club español quiere aprovechar que el jugador vence contrato en verano del 2027 para ofertar una pequeña cuota a los teutones y cedan ante la presión de no ver ni un euro si el jugador sale como agente libre.

BVB le ha ofrecido una renovación con un considerable incremento salarial y la promesa de tener protagonismo en el primer equipo a partir de la siguiente campaña.

Escenarios similares a los que principalmente el Barcelona y PSG estarían dispuestos a ofrecerle al joven atacante que ha tenido un gran recorrido en divisiones inferiores a nivel de clubes y selección desde la Sub-15 a la Sub-19.

Por lo que el jugador tendrá que tomar una decisión este verano para contemplar una renovación con el club alemán, aceptar una propuesta del exterior o cumplir su contrato y prolongar una decisión hasta el verano de 2027 como agente libre.

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