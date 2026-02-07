El Club América vive un momento complicado en este arranque del Clausura 2026 de la Liga MX y parece que ha puesto manos a la obra en el tema de reforzar su plantilla, siendo Vinicius Lima el último rumor que podría llegar al Nido esta campaña.

Ante algunas salidas, los de Coapa han decidido presentar a Raphael Veiga procedente del Palmeiras de Brasil, esto después de la salida de hombres como Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre, quienes dejaron al equipo endeble para afrontar este campeonato mexicano.

Es por eso que la directiva azulcrema ha comenzado a salir al futbol brasileño y también ha posado sus ojos sobre el Fluminense y específicamente en Vinicius Lima, un mediocampista de mucho equilibro que vendría a suplir dichas salidas.

💣 Vinícius Moreira de Lima será nuevo jugador de las Águilas del América para el Clausura 2026, confirmaron dos fuentes a ESPN.



La negociación se cerrará en las próximas horas, mientras las directivas de América y Fluminense cruzan la documentación necesaria.… pic.twitter.com/JXj7jF1A09 — Futbol Picante (@futpicante) February 7, 2026

Acorde a información revelada por León Lecanda para ESPN México, el brasileño llegaría a préstamo por casi un año con opción de compra por alrededor de 3 millones de dólares, estando ya en conversaciones por demás avanzadas entre ambas instituciones para que esto se concrete lo antes posible.

¿Quién es Vinicius Lima, jugador del Fluminense?

El mediocampista brasileño surgió del Gremio de Porto Alegre en 2015, club en el que permaneció una temporada hasta que se fue cedido al Mallorca B, luego al Ceará de Brasil para después desembarcar en el futbol árabe con el Al-Wasl Football Club y por último irse al Flu, equipo en el que ha estado desde el 2023 hasta el momento.

Vini tiene 29 años, juegas como mediocampista clavado o volante por derecha. En su paso por el campeonato de la Copa Libertadores en 2023, ha logrado 44 goles y ha participado con 37 asistencias, todo esto en 404 partidos disputados hasta el momento.