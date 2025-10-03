¿Quién ganará la Europa League según la IA de Opta tras la segunda jornada de la fase de liga?

Pocas horas después de la Champions League, la Europa League también disputó, pero el jueves, su segunda jornada de la fase liguera, trayendo consigo que ya se empiecen a visualizar equipos que apuntan a concluir dentro del top 8, camino a las rondas del KO.

En efecto, un total de siete clubes han empezado con puntaje ideal, 6 de 6, esta ronda inicial del segundo mayor torneo de UEFA, al margen de que, sorpresivamente y gracias al diferencial de goles, el Dinamo Zagreb de Croacia es el líder de la competición.

Además del gigante del balompié croata, suman dos victorias en igual cantidad de partidos el danés Midtjylland, el Aston Villa inglés y los franceses Olympique de Lyon y Lille, junto a los lusos Braga y Porto.

Por otro lado, el Real Betis se encuentra al acecho de las posiciones de honor, cortesía de 4 unidades y empatado con el Viktoria Plzen de República Checa, el Friburgo alemán y el Ferencváros húngaro, mientras que el otro club español en esta edición de Europa League, el Celta de Vigo, ostenta 3 puntos, igual que teóricos aspirantes al título como la Roma italiana, el Fenerbahçe turco y el Stuttgart alemán.

Las escuadras opuestas a las mencionadas y que no han sumado ni una unidad son seis, incluyendo el Niza galo, el Rangers escocés y el Feyenoord de Países Bajos, tres equipos que al inicio del torneo estaban llamados a trascender. Hay que recordar que los protestantes de Glasgow fueron finalistas en la edición 2021/2022, en tanto que los neerlandeses se metieron hasta los octavos de final de la propia Champions en la 2024/2025; es decir, el curso pasado.

Aunque sí han sumado algún punto, otras oncenas que también han actuado por debajo de lo esperado vienen siendo el Nottingham Forest, revelación de la Premier League en la campaña anterior, así como el Bologna monarca vigente de la Coppa Italia y quien accionó en UCL en la 2024/2025, y el Celtic escocés.

De ese modo, la empresa de estadísticas de fútbol OPTA, avalada por FIFA y UEFA, dio a conocer cómo queda el ranking de favoritos a ganar la Europa League actualmente y la expectativa de puntos, según su IA, de cada entidad tras las primeras dos fechas.

Clasificación actual de la UEFA Europa League y proyección de puntos según OPTA

Posición Club Puntos Expectativa de puntos tras dos jornadas (OPTA) 1 Dinamo Zagreb 6 14,85 2 Midtjylland 6 14,47 3 Aston Villa 6 19,96 4 SC Braga 6 15,34 5 Olympique de Lyon 6 18,26 6 Lille 6 17,43 7 Porto 6 17,34 8 Viktoria Plzen 4 10,59 9 Betis 4 13,78 10 Friburgo 4 13,41 11 Ferencváros 4 12,59 12 Panathinaikos 3 9,54 13 Celta de Vigo 3 10.78 14 Basilea 3 9,72 15 Roma 3 14,98 16 GO Ahead Eagles 3 6,94 17 SK Brann 3 10,54 18 Genk 3 11,46 19 Young Boys 3 8,79 20 Fenerbahçe 3 12,02 21 Ludogorets 3 9,40 22 Sturm Graz 3 9,90 23 Stuttgart 3 12,59 24 Steaua Bucarest 3 7,66 25 Notthingham Forest 1 11,96 26 Estrella Roja de Belgrado 1 9,97 27 Bologna 1 12,14 28 PAOK 1 7,27 29 Celtic 1 8,76 30 Maccabi Tel Aviv 1 6,31 31 Niza 0 8,63 32 Glasgow Rangers 0 6,04 33 Utrecht 0 5,14 34 Red Bull Salzburg 0 6,50 35 Feyenoord 0 9,90 36 Malmö 0 5,73

Favoritos para ganar la Europa League tras la segunda jornada, según OPTA