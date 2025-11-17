¿Quién lleva anotados más goles con su selección: Erling Haaland o Kylian Mbappé?

Las eliminatorias europeas están llegando a su fin y los principales futbolistas del viejo continente han roto varias marcas y dejado rendimientos para el recuerdo. Noruega y Francia son dos de los equipos nacionales que ya aseguraron su presencia en el próximo Mundial y sus dos figuras tuvieron performances superlativas.

Erling Haaland, fiel a su estilo aplastante, lleva 55 goles en 48 partidos para la selección de Noruega, a la que logró clasificar a la Copa del Mundo 2026 con rendimientos brillantes en un grupo complejo.

Erling Haaland of Norway gestures during the FIFA 2026... | Insidefoto/GettyImages

Por su parte, Kylian Mbappé tiene la misma cantidad de tantos pero en 94 encuentros, aunque su legado es el de títulos y gloria más que las estadísticas concretas. A su corta edad de 26 años ya ganó un Mundial y una UEFA Nations League, además de haber alcanzado la final de Qatar 2022.

Jugador Partidos Goles Erling Haaland 48 55 Kylian Mbappé 94 55

Mbappé se ilusiona con el Mundial 2026

En diálogo con Jorge Valdano, el futbolista del Real Madrid dijo: “No pensás en marcar en una final, sino en ganarla. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo mirás entero, es merecido. Te pone triste, pero no hay que olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez”.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Tom Jenkins/GettyImages

“Ha sido una suerte jugar con Leo Messi. Jamás pensé que lo haría en mi carrera. Mi sueño siempre fue jugar en el Real Madrid, nunca pensé en ir a Barcelona, y como creía que él estaría toda la vida ahí... sabía que tendría la posibilidad de jugar contra él, no con él. Pero lo hice y fue muy especial. Aprendí muchísimo con él y quiero darle las gracias. Fueron dos años muy ricos. Es una oportunidad de oro tener a un jugador tan especial cerca de ti”, concluyó llenando de elogios a Messi.

