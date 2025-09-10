¿Quién podría ser el segundo rival del Tri para los amistosos de marzo?

Si duelos oficiales por delante, la Selección Mexicana vivirá de duelos amistosos de aquí al inicio de la Copa del Mundo. Parala buena fortuna del Tri, todos se están dando en cotejos dentro de fecha FIFA, lo que aumenta la seriedad de los rivales.

El calendario para lo que resta del año está definido con cruces ante equipos de la CONMEBOL. Ahora, se empieza a definir quiénes serán los rivales para 2026. En marzo, el primero está asegurado, será Portugal en la cancha del Estadio Azteca. El segundo se cocina a fuego lento y sería en contra de un titán.

💥 UN CRACK... CONTRA UN TAL MBAPPÉ#CentralFOX | En FRANCIA 🇫🇷 aseguran que Les Bleus están planeando una gira por Estados Unidos y uno de los rivales podría ser MÉXICO 🇲🇽https://t.co/y8XoMQVRhL — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 10, 2025

Desde tierra francesa, el diario L'Equipe afirma que la Federación de Francia está buscando un duelo en contra de la Selección Mexicana. El mismo sería en marzo en la fecha previa a la que México ya tiene definida para medirse a Portugal el 28 del mismo mes del año entrante.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-ISL | FRANCK FIFE/GettyImages

La postura de Le Blues es clara, quieren un encuentro fuera de Europa y en la tierra donde se jugará el mundial para comenzar con el proceso de adaptación del grupo. En todo caso, a diferencia de lo que será el partido contra Portugal, el encuentro se llevaría a cabo dentro de Estados Unidos.

De momento no hay nada cerrado, pero las opciones son reales y más cercanas de lo que pueden parecer. México quiere dos rivales de élite en marzo y la disposición de Francia, facilita las cosas para el Tri. Las gestiones se llevarán en los días próximos con poca prisa.