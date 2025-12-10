¿Quién será el sustituto de Kylian Mbappé para el partido contra el Manchester City en Champions League?

La posible ausencia de Kylian Mbappé para el preponderante duelo de este miércoles en Champions League ante el Manchester City, mantiene en vilo al Real Madrid y a su entrenador, Xabi Alonso.

El delantero francés sufrió una lesión muscular en la pierna durante la derrota liguera del domingo frente al Celta de Vigo en el Bernabéu, contratiempo que llega en un momento clave de la temporada. Pese a ello, el estratega vasco aguardará hasta última hora para evaluar la evolución física de su goleador, consciente de que sumar puntos contra el conjunto ciudadano permitiría a los blancos encaminar su clasificación directa a los octavos de final del torneo de "La Orejona".

Hay que recordar que Mbappé no es un jugador más dentro del actual proyecto madridista, dado que su impacto en el actual curso ha sido inmediato y determinante, al punto que vuelve a liderar la tabla de goleadores de LaLiga, cortesía de 16 dianas, repitiendo prestación en Champions, donde suma nueve. La capacidad del canterano del Mónaco a la hora de marcar diferencias en partidos de alta exigencia convierte su posible baja en un problema mayor para el cuerpo técnico del Real, especialmente por tener que rivalizar versus una entidad poderosa como el City.

🚨⚠️ Kylian Mbappé didn’t train with Real Madrid squad and he’s a doubt to face Manchester City. pic.twitter.com/xRv52dJEoC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2025

Ante el delicado escenario, distintos medios españoles coinciden en señalar a Rodrygo Goes como el principal candidato para ocupar el lugar del capitán de la selección de Francia en el once inicial del Madrid. La idea de Xabi pasaría por utilizar un esquema con rombo en la medular, liberando en ataque a los dos brasileños, Vinícius Júnior y el propio Rodrygo, quienes gozarían de libertad en movimientos durante los metros finales, sin dar opción a la defensa Sky Blue de mantener referenciado a algún atacante opositor.

Claro está, la elección de Alonso no estaría exenta de dudas, ya que es cierto que Rodrygo posee una probaba experiencia en estos careos, incluso anotando goles épicos y desisivos frente a la escuadra que sigue entrenando Pep Guardiola. Sin embargo, también es un hecho que el ex Santos atraviesa el momento más complejo desde que representa al Madrid, tanto que los 32 partidos oficiales seguidos sin convertir son la peor racha registrada por un delantero en la historia del afamado club de la capital de España.

