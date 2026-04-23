¿Quién tomará a Cruz Azul en calidad de interino?
La tolerancia llegó a su punto final dentro de Cruz Azul. Los de la capital del país decidieron despedir a Nicolás Larcamón luego del empate en contra del Querétaro. Si bien la liguilla está a una semana de su inicia, la gerencia entendió que seguir con el argentino en la misma era caminar rumbo al precipicio.
Siendo el caso, el área deportiva ha definido apostar por un técnico interino que tiene una relación cercana con el club. Un hombre que defendió los colores del club dentro del campo y que ha realizado toda su formación técnico dentro de La Noria, se trata de Joel Huiqui.
El cuadro de la capital del país hizo oficial el ascenso en calidad de interino por lo que resta del torneo. El mexicano ex zaguero del club tendrá el puesto hasta el mes de mayo. Sus opciones de seguir al frente como el número uno del equipo girarán en torno a los resultados obtenidos.
Este nombramiento a Joel es la cúspide de años de formación dentro de la institución. Luego de su retiro, el mexicano recibió el apoyo de Cruz Azul para iniciar su etapa como técnico. Fue el encargado de la sub-17 y sub-20 que entregó muy talentos para el cuadro celeste, algunos de ellos incluso ya en Europa.
Luego de su etapa en juveniles, Joel se convirtió en auxiliar técnico institucional del club. Su paso más exitoso fue ser la mano derecha de Vicente Sánchez cuando este último fue interino. Juntos ganaron el título de la CONCACAF. Este rodaje demuestra que Huiqui está preparado para el reto.
Una de las grandes ventajas de Joel es el respeto que tiene por parte de la plantilla. Lleva años yendo de la mano con el grueso de los jugadores, quienes seguramente estarán conformes con el cambio.
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Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.