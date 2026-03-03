¿Quién tomará el ulugar de Erik Lira cuando reporte con selección mexicana?
Cruz Azul comienza a delinear su panorama para la liguilla ante la inminente baja de Erik Lira, quien reportará con la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo. La Máquina no quiere improvisaciones y ya tiene definido al futbolista que ocupará su lugar.
El mediocampista mexicano será convocado en breve y, como el resto de los seleccionados de la Liga MX, deberá integrarse a la concentración aproximadamente cuarenta días antes del Mundial. Esto lo dejará fuera de la fase decisiva del torneo, obligando a ajustar el esquema.
La ausencia de Lira representa un movimiento sensible en el andamiaje de Nicolás Larcamón, quien ha encontrado en él un elemento táctico versátil. Su capacidad para desempeñarse como contención natural y adaptarse a la línea de tres lo convirtió en pieza estratégica.
Ante ese escenario, el cuerpo técnico ya perfila a Amaury García como el relevo inmediato. El jugador de 24 años ha ganado terreno en las últimas jornadas y comienza a consolidarse como alternativa confiable dentro de un rol rotativo.
Larcamón le ha otorgado minutos progresivamente, puliendo su adaptación al sistema celeste. García no solo ha respondido en la recuperación de balón, también ha mostrado lectura para ubicarse como líbero en esquemas con tres centrales, función clave en la estructura actual.
El perfil del exjugador formado en la UNAM comparte similitudes con el de Lira. Es un medio de contención de origen, con disciplina táctica y buen posicionamiento. Esa base le permite reconvertirse como central flotante cuando el equipo adelanta líneas.
En los entrenamientos, el cuerpo técnico ha trabajado variantes con García ocupando el eje defensivo en salida. La intención es que el equipo no pierda equilibrio ni dinámica pese a la baja de uno de sus hombres más constantes.
El propio contexto obliga a la planificación. Con la salida anticipada de seleccionados rumbo al Mundial, los clubes deben anticiparse. Cruz Azul ha decidido hacerlo con tiempo, apostando por continuidad interna antes que por soluciones de emergencia.
La liguilla exigirá precisión y solidez en cada sector del campo. La Máquina entiende que el vacío de Lira será significativo, pero confía en que el crecimiento de Amaury García permita sostener la estructura competitiva en el momento más importante del semestre.
