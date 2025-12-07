¿Quién tuvo más éxito: Lionel Messi en el Inter Miami o Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr?

Para evaluar quién ha tenido más éxito desde su llegada a estos clubes (Messi en julio 2023, Cristiano en enero 2023), consideramos métricas clave: estadísticas individuales, logros colectivos, impacto en el equipo/liga y reconocimientos.

Ambos han elevado el perfil de sus ligas (Major League Soccer y Saudi Pro League), pero sus trayectorias difieren notablemente.

Messi, con menos tiempo en Estados Unidos, ha priorizado el éxito colectivo; mientras que, Cristiano destaca en producción goleadora individual, pero sin éxito colectivo.

En 2025, Messi ganó la Bota de Oro MLS (29 goles, 19 asistencias en 28 partidos regulares) y MVP de la liga. En playoffs, rompió récord con 15 contribuciones (6G/9A).

Cristiano fue el máximo goleador SPL 2023-24 (35 goles) y 2024-25 (25 goles). En 2023, anotó 54 goles (récord personal en año calendario).

En cuestión de títulos, Messi ha ganado cuatro (Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024, Eastern Conference 2025, MLS Cup 2025). Mientras que Cristiano no ha podido ganar ninguno de manera oficial.

Estadísticas en todas las competiciones

Lionel Messi Cristiano Ronaldo 88 partidos 123 partidos 120 G/A 131 G/A 77 goles 110 goles 43 asistencias 21 asistencias 4 penaltis 29 penaltis 4 trofeos 0 trofeos

El impacto en Liga y Club

Messi en MLS: Revolucionó la liga. Aumentó de asistencia a los estadios y la visibilidad y audiencia por televisión (récord 10.9 millones espectadores en 2024; promedio 22K/partido). "Messimania" impulsó ventas de camisetas. Económicamente impulsó mayor inversión y reclutamiento de estrellas. Inter Miami invirtió 31 millones de dólares netos.

Cristiano en SPL: Atrajo estrellas (Neymar, Benzema, Mané, entre otros) y elevó ingresos +400% proyectado a 2030. Asistencia 10K/partido. Al-Nassr ha gastado mucho dinero para competir en la liga.

En conclusión, Lionel Messi ha tenido más éxito en Inter Miami. Sus logros colectivos (cuatro trofeos, incluyendo la codiciada MLS Cup) superan los de Ronaldo (0 títulos), pese a tener menor tiempo.

Messi no solo anota, sino que eleva al equipo y la liga a niveles globales, convirtiendo a un club modesto en potencia. Ronaldo es un goleador legendario (110 goles impresionantes a los 40 años), pero el éxito se mide en títulos y legado compartido, áreas donde Messi domina.

Además, tomando en cuenta que Cristiano llegó a un equipo poderoso y con una inversión multimillonaria en los últimos tres años no ha rendido frutos aún.

