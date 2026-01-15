Quiénes ganan y quiénes pierden con la llegada de Michael Carrick al Manchester United

La incertidumbre que rodeó al Manchester United en las últimas semanas se ha disipado, al menos por ahora. Michael Carrick fue elegido como entrenador principal del club —no como mánager— hasta el final de la temporada, superando la candidatura de Ole Gunnar Solskjær. El ex técnico del Middlesbrough tendrá la tarea de rescatar algo de orgullo en otra campaña decepcionante para el equipo.

La salida de Ruben Amorim y la llegada de Carrick han generado sensaciones encontradas dentro del vestidor. Para algunos jugadores, el cambio representa una nueva oportunidad; para otros, abre dudas sobre su rol y futuro inmediato. Estos son los principales ganadores y perdedores tras su nombramiento.

Ganadores

Kobbie Mainoo

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

La salida de Amorim fue bien recibida por Mainoo. A pesar de su talento, el joven quedó relegado por el sistema rígido del técnico portugués. El esquema 3-4-2-1 lo obligaba a competir directamente con Bruno Fernandes, lo que limitó sus minutos. Con Carrick y un posible 4-2-3-1, se abre un espacio extra en el mediocampo. Mainoo apunta a formar dupla con Casemiro, aportando equilibrio entre contención y creatividad. Carrick ya había elogiado públicamente su calidad, lo que refuerza su confianza.

Bruno Fernandes

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

El capitán seguirá siendo una pieza clave. Carrick podría darle mayor libertad ofensiva, ubicándolo como mediapunta. Fernandes ha sido brillante incluso desde posiciones retrasadas, liderando la Premier League en creación de oportunidades y asistencias esperadas. Más adelantado, su impacto puede ser aún mayor.

Amad Diallo

FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFA | FRANCK FIFE/GettyImages

Bajo Amorim, Amad fue utilizado como carrilero derecho, fuera de su posición natural. Con Carrick, todo indica que regresará a un rol más ofensivo por banda. Con pocas opciones abiertas en el plantel y tras su buen rendimiento en la Copa Africana de Naciones, el marfileño tiene una gran oportunidad para consolidarse.

Perdedores

Matheus Cunha

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Fichado pensando en el sistema de Amorim, Cunha ahora enfrenta un panorama incierto. Puede jugar como mediapunta, delantero o extremo izquierdo, pero en todas esas posiciones tiene fuerte competencia. No hay un camino claro al once titular.

Patrick Dorgu

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Ash Donelon/GettyImages

Firmado como carrilero, ahora deberá adaptarse a una defensa de cuatro. Con Luke Shaw como titular y menos proyección ofensiva, sus minutos podrían reducirse.

Mason Mount

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Al igual que Cunha, Mount se queda sin un rol definido. Fernandes ocupa la mediapunta, no es extremo natural y su encaje como mediocampista genera dudas defensivas. Cuando su etapa en el club parecía despegar, vuelve la incertidumbre.

