¿Quiénes serán los capitanes del Real Madrid de Mourinho tras la salida de Carvajal?

Con la inminente salida de Dani Carvajal del merengue, tras conquistar 27 títulos y disputar más de 450 partidos con la camiseta blanca, el Real Madrid empieza a planificar el futuro de su vesturario y ya tendría definido quién llevará la cinta en la próxima temporada.

Luego de reorganizar el orden de capitanes, el gran elegido para asumir el rol bacante sería Federico Valverde, uno de los referentes más importantes del equipo y hombre de absoluta confianza para el nuevo ciclo encabezado por José Mourinho.

🚨 NEW: José Mourinho’s first major task at Real Madrid will be fixing a broken captaincy hierarchy on the pitch due to severe uncertainty surrounding the squad's current leadership.



While Fede Valverde and Vinicius Jr. are next in line for the armband, Valverde's image has… pic.twitter.com/VT6B63sHnV — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) May 18, 2026

Valverde, el líder del nuevo proyecto

La decisión ya habría sido comunicada internamente y responde al criterio habitual del club por la antigüedad dentro del plantel. En esa línea, el mediocampista uruguayo quedará como primer capitán, seguido por Vinícius Junior, Thibaut Courtois y Rodrygo Goes.

Pese a que la noticia llegó en un contexto particular para Valverde, ya que coincidió con la sanción interna derivada del reciente cruce con Aurélien Tchouaméni, dentro del club consideran que aquel conflicto no altera la valoración que tienen sobre el jugador, a quien ven como una figura que representa el carácter competitivo histórico del Madrid.

También Vinícius gana peso en el grupo

Con el paso de los años, el brasileño dejó de ser solo una pieza táctica de desequilibro dentro del campo de juego y se convirtió también en una voz importante dentro del vestuario merengue. En Valdebebas destacan especialmente su evolución en términos de liderazgo y madurez.

Vinícius asumió responsabilidades en momentos complejos de la última campaña y se consolidó como uno de los futbolistas más representativos del proyecto deportivo a corto plazo.

Courtois y Rodrygo completan la lista

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El tercer capitán será Courtois, uno de los jugadores con mayor experiencia y peso significativo del plantel. A pesar de las lesiones que marcaron sus últimos meses, el arquero belga sigue siendo considerado una pieza clave dentro del equipo.

Asimismo, la nómina de capitanes la cerrará Rodrygo, otro jugador que ganó protagonismo y que forma parte de la base que el club pretende sostener para los próximos años bajo la conducción de Mourinho.

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