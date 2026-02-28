¿Quiénes son las alternativas del Barcelona para reemplazar a De Jong?

La planificación del Barcelona volvió a alterarse en medio de la temporada. La lesión de Frenkie de Jong, confirmada por el club con un parte que estima una baja de entre cinco y seis semanas por un desgarro en el tendón de la corva, obliga a Hansi Flick a redefinir el centro del campo justo antes del duelo de esta tarde ante el Villarreal.

La ausencia del neerlandés llega cuando había recuperado continuidad y protagonismo. De Jong se había consolidado como una pieza central por su capacidad para organizar el juego e iniciar transiciones ofensivas. En lo que va de la temporada, el Barcelona ha disputado 39 partidos y en apenas 13 coincidieron como titulares De Jong y Pedri, que es una sociedad que el cuerpo técnico considera ideal para equilibrar control y creatividad.

Esta situación abre las puertas a tres alternativas principales que Flick tendría en cuenta para cubrir el puesto de pivote posicional: Marc Bernal, Eric García y Marc Casadó.

Bernal viene de ofrecer una actuación destacada frente al Levante. El mediocampista de Berga completó 46 de 46 pases, repartidos entre campo propio y rival, y aportó presencia defensiva con recuperaciones y duelos ganados. Su perfil táctico y disciplina posicional le permiten abarcar amplias zonas del campo y ofrecer cobertura cuando sus compañeros se proyectan en ataque. Además, ya ha demostrado capacidad para jugar como único mediocentro en un esquema 4-3-3.

Eric García, por su parte, aparece como la opción con mayor respaldo del entrenador para compromisos de exigencia. Aunque su posición natural es la de defensor central, ha sido utilizado en seis encuentros como mediocentro defensivo esta campaña. Su versatilidad también le ha permitido desempeñarse como lateral derecho. Sin embargo, adelantarlo al centro del campo implicaría modificar la estructura defensiva.

Eric Garcia, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La tercera vía es Marc Casadó, que ofrece energía y despliegue, aunque ha tenido menor continuidad como titular. Cuando faltó Pedri, fue incluido desde el inicio en compromisos puntuales, pero no logró asentarse como opción fija.

Barcelona afronta hoy el desafío ante el Villarreal en este tramo decisivo que incluye la definición de LaLiga, la Copa del Rey y los octavos de final de la Champions League, que lo pondrán frente a frente al Newcastle. Sin De Jong, el equipo deberá ajustar su estructura en la medular para sostener equilibrio y continuidad competitiva en las próximas semanas.