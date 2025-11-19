Quitando a Arabia Saudita y CONCACAF, México no pudo ganarle en este 2025 a los equipos calificados al Mundial 2026

La selección mexicana sigue de capa caída, ya que este martes en el Alamodome, de Houston, Texas, no pudo aprovechar a la afición que sí la solapa y terminó cayendo 1-2 frente a su similar de Paraguay, gracias a las dianas de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla, pese a que Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador desde el manchón penal tras una falta sobre Orbelín Pineda.

👀 OJO, ANFITRIÓN... 👀



🔥 En el Alamodome de Texas, Paraguay venció 2-1 a México en un duelo amistoso



⚽ Antonio Sanabria y Damián Bobadilla marcaron para los de Alfaro, que contaron con un encendido Julio Enciso (dos asistencias)



⚽ Raúl Jiménez marcó para el Tri pic.twitter.com/SG7jZffad3 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 19, 2025

El panorama de México es desalentador rumbo al Mundial 2026, ya que con excepción de Arabia Saudita y los cuadros de la CONCACAF como Estados Unidos, Canadá y Panamá, en este 2025 no pudo derrotar a ninguno de los equipos calificados a la justa: Suiza, Colombia, Japón, Corea del Sur, Ecuador, Uruguay y Paraguay.



El 20 de marzo, El Tricolor no tuvo problema en vencer a Canadá por 2-0 en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, con doblete de Jiménez, ya después en la gran final superó 2-1 a Panamá, con otro doblete del Lobo de Tepeji, ganado así por primera vez dicho certamen.

🇲🇽México culmina el 2025 sin ganarle a ningún rival clasificado a la #CopaDelMundo2026



❌ 2-4 🇨🇭Suiza

❌ 0-0 🇯🇵Japón

❌ 2-2 🇰🇷Corea del Sur

❌ 0-4 🇨🇴Colombia

❌ 1-1 🇪🇨Ecuador

❌ 0-0 🇺🇾Uruguay

❌ 1-2 🇵🇾Paraguay



¿Qué opinas?#FIFAWCQ2026 pic.twitter.com/Pc3GzkTPKs — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) November 19, 2025

De ahí pasamos al 7 de junio cuando se midieron a Suiza en territorio estadounidense, siendo superados 2-4 pese a las dianas de Santiago Giménez y Ángel Sepúlveda. Tres días después tocó turno de enfrentar a Turquía, a la cual derrotaron 1-0 con tanto de Orbelín, sin embargo, los tucos no están invitados a la fiesta internacional a menos que superen la repesca europea.



En la Copa Oro 2025, los de Javier Aguirre chocaron con Surinam en la Fase de Grupos y vencieron 0-2, con doblete del defensa César Montes, pero tampoco se sabe si los centroamericanos estarán en la Copa del Mundo porque tendrán que obtener su boleto en el repechaje. En ese mismo torneo, los aztecas se impusieron 2-0 a Arabia Saudita, calificado de Asia, con gol de Alexis Vega y otro en propia puerta. En la final se encontraron con Estados Unidos y se remontó 1-2 a través de Jiménez y Edson Álvarez.

OFICIAL 🚨



México cierra el 2025 sumando 6️⃣ partidos SEGUIDOS sin GANAR ❌🤦🏻‍♂️



❌ 1–2 Paraguay

🟰 0–0 Uruguay

🟰 1–1 Ecuador

❌ 0–4 Colombia

🟰 2–2 Corea

🟰 0–0 Japón



¿Crisis? 👇 pic.twitter.com/uva7bH2Uba — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) November 19, 2025

Después de eso comenzó el infortunio para El Vasco y sus pupilos. En la Fecha FIFA de septiembre, no pudieron pasar del cero con Japón y al menos pudieron rescatar la igualada 2-2 de último minuto frente a Corea del Sur con pirulos del Lobo de Tepeji y El Bebote Jiménez.



Para octubre, a México le tocaron dos rivales sudamericanos: Colombia y Ecuador. Los cafetaleros no tuvieron piedad y golearon 0-4, mientras los ecuatorianos cerraron el empate 1-1, donde el mexico-argentino Germán Berterame se hizo presente en el marcador.

Raúl Jiménez llegó a 45 goles con México tras anotarle penal a Paraguay. pic.twitter.com/CzseYlj5BG — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 19, 2025

Finalmente, en esta Fecha FIFA de noviembre, última del año, El Tricolor pudo sacar un empate sin anotaciones contra Uruguay, pero ante los paraguayos sucumbieron 1-2, lo que genera muchas dudas sobre el combinado nacional para su participación en la justa mundialista.