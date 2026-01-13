Racing vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Después de viajar miles de kilómetros para la disputa de la gran final de la Supercopa de España en donde derrotaron tres goles por dos al Real Madrid, el Futbol Club Barcelona volverá a su país. Los azulgrana buscan instalarse en los cuartos de final de la Copa del Rey intentando derrotar al Racing de Santander en su propia casa.
El encuentro que tendrá cita este jueves 15 de enero en El Sardinero será una oportunidad para que jugadores que no han visto mucha actividad puedan probarse, tal y como sucedió la pasada ronda de este mismo certamen.
Estos equipos ya se han visto las caras en el pasado cuando los cántabros disputaron el torneo de Primera División y en su último duelo en Santander las cosas terminaron dos goles por cero en favor de la escuadra blaugrana.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Racing vs Barcelona?
Ciudad: Santander, España
Fecha: jueves 15 de enero
Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: El Sardinero
¿Cómo se podrá ver el Racing vs Barcelona en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN
ESPN app
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar
Movistar+
Últimos cinco partidos
Racing
Barcelona
Racing 2-3 Real Zaragoza
Barcelona 3-2 Real Madrid
Valladolid 1-1 Racing
Barcelona 5-0 Athletic Club
Huesca 1-1 Racing
Espanyol 0-2 Barcelona
Racing 2-1 Villarreal
Villarreal 0-2 Barcelona
Racing 1-1 Leganés
Guadalajara 0-2 Barcelona
Últimas noticias de Racing de Santander
El conjunto cántabro ha logrado superar lo que hizo el certamen pasado cuando terminó en dieciseisavos de final tras caer 2-3 ante el Celta de Vigo. En Santander no es territorio desconocido soñar en grande, el club ya ha probado las rondas decisivas, especialmente en 2008 y 2010, años en los que logró colarse hasta las semifinales.
Últimas noticias del Barcelona
João Cancelo ya está en Barcelona y después de pasar las pruebas físicas, se ha hecho oficial que formará parte del Futbol Club Barcelona tras haber sido cedido por el Al-Hilal de Arabia Saudí. Si bien su rendimiento fue poco más que irregular, se espera que en la órbita blaugrana tome un segundo aire y sirva como recambio.
Tras ganar la Supercopa de España frente al Real Madrid, se espera que Flick haga rotaciones en este partido. Uno de los cmabios que veremos será en la portería donde Joan García tendrá descanso y volverá a la actividad Marc-André ter Stegen.
Posibles alineaciones
Racing
Portero: Jokin Ezkieta
Defensas: Álvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González, Jorge Salinas
Centrocampistas: Marco Sangalli, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Iñigo Vicente
Delanteros: Peio Canales, Andrés Martín
Barcelona
Portero: André Ter Stegen
Defensas: Marc Casadó, Eric García, Andreas Christensen, Jofre Torrents
Centrocampistas: Roony Bardghji, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López
Delanteros: Marcus Rashford, Ferrán Torres
Pronóstico SI
Aunque el conjunto blaugrana viene con una carga importante en lo futbolístico y en lo físico por el viaje a Arabia Saudita, buscarán hacer su mejor papel en esta edición de la Copa del Rey y, aunque seguramente jugarán con suplentes, avanzarán gracias a un marcador de dos o más goles de diferencia.
Racing 0-2 Barcelona
