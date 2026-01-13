Racing vs Barcelona: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Después de viajar miles de kilómetros para la disputa de la gran final de la Supercopa de España en donde derrotaron tres goles por dos al Real Madrid, el Futbol Club Barcelona volverá a su país. Los azulgrana buscan instalarse en los cuartos de final de la Copa del Rey intentando derrotar al Racing de Santander en su propia casa.

El encuentro que tendrá cita este jueves 15 de enero en El Sardinero será una oportunidad para que jugadores que no han visto mucha actividad puedan probarse, tal y como sucedió la pasada ronda de este mismo certamen.

Estos equipos ya se han visto las caras en el pasado cuando los cántabros disputaron el torneo de Primera División y en su último duelo en Santander las cosas terminaron dos goles por cero en favor de la escuadra blaugrana.

🚨 OFICIAL: 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗢𝗖𝗧𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬



Los encuentros se disputarán entre el 13 y el 15 de enero#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/8PbeNan3Ee — Copa del Rey (@copadelreyRFEF_) January 7, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Racing vs Barcelona?

Ciudad: Santander, España

Fecha: jueves 15 de enero

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: El Sardinero

¿Cómo se podrá ver el Racing vs Barcelona en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN ESPN app México Sky Sports Sky+ España Movistar Movistar+

Últimos cinco partidos

Racing Barcelona Racing 2-3 Real Zaragoza

10/01/2026 Barcelona 3-2 Real Madrid

11/01/2026 Valladolid 1-1 Racing

3/01/2026 Barcelona 5-0 Athletic Club

7/01/2026 Huesca 1-1 Racing

20/12/2025 Espanyol 0-2 Barcelona

3/01/2026 Racing 2-1 Villarreal

17/12/2025 Villarreal 0-2 Barcelona

21/12/2025 Racing 1-1 Leganés

13/12/2025 Guadalajara 0-2 Barcelona

16/12/2025

Últimas noticias de Racing de Santander

El conjunto cántabro ha logrado superar lo que hizo el certamen pasado cuando terminó en dieciseisavos de final tras caer 2-3 ante el Celta de Vigo. En Santander no es territorio desconocido soñar en grande, el club ya ha probado las rondas decisivas, especialmente en 2008 y 2010, años en los que logró colarse hasta las semifinales.

Últimas noticias del Barcelona

João Cancelo ya está en Barcelona y después de pasar las pruebas físicas, se ha hecho oficial que formará parte del Futbol Club Barcelona tras haber sido cedido por el Al-Hilal de Arabia Saudí. Si bien su rendimiento fue poco más que irregular, se espera que en la órbita blaugrana tome un segundo aire y sirva como recambio.

João Cancelo is already in Barcelona and has successfully completed his medical tests. This Tuesday, the official signing ✅



🔗 The details: https://t.co/GNTGuFM6id pic.twitter.com/IXfs7JkabR — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2026

Tras ganar la Supercopa de España frente al Real Madrid, se espera que Flick haga rotaciones en este partido. Uno de los cmabios que veremos será en la portería donde Joan García tendrá descanso y volverá a la actividad Marc-André ter Stegen.

Posibles alineaciones

Racing

Portero: Jokin Ezkieta

Defensas: Álvaro Mantilla, Javier Castro, Facundo González, Jorge Salinas

Centrocampistas: Marco Sangalli, Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Iñigo Vicente

Delanteros: Peio Canales, Andrés Martín

Barcelona

Portero: André Ter Stegen

Defensas: Marc Casadó, Eric García, Andreas Christensen, Jofre Torrents

Centrocampistas: Roony Bardghji, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López

Delanteros: Marcus Rashford, Ferrán Torres

Pronóstico SI

Aunque el conjunto blaugrana viene con una carga importante en lo futbolístico y en lo físico por el viaje a Arabia Saudita, buscarán hacer su mejor papel en esta edición de la Copa del Rey y, aunque seguramente jugarán con suplentes, avanzarán gracias a un marcador de dos o más goles de diferencia.

Racing 0-2 Barcelona

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA