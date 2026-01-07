Radamel Falcao regresa al fútbol colombiano para el cierre de su carrera

Radamel Falcao García ha decidido volver a casa. El delantero colombiano regresa a Millonarios para iniciar lo que todo apunta será la etapa final de su carrera profesional, un movimiento cargado de simbolismo, emoción y nostalgia. El club bogotano oficializó su regreso para la temporada 2026, apostando por jerarquía y liderazgo.

El “Tigre” llega como agente libre, sin costo de transferencia, en una decisión que mezcla sentimiento y proyecto deportivo. A punto de cumplir 39 años en febrero, Falcao asume el desafío consciente de su momento físico y futbolístico, pero con la motivación intacta de cerrar su historia donde siempre quiso hacerlo.

Esta será la tercera etapa de Falcao con Millonarios, club con el que ya vivió dos ciclos recientes entre 2024 y 2025. En ese periodo disputó 29 partidos oficiales y marcó 11 goles, cifras que, más allá del número, reflejaron su impacto en momentos clave y su influencia dentro del vestidor azul.

El regreso no está exento de interrogantes. Falcao no tuvo actividad oficial durante los últimos seis meses, entrenando de manera individual mientras resolvía su futuro. La apuesta de Millonarios se sostiene en su experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencia en partidos puntuales, más que en una exigencia de continuidad total.

Desde el entorno del club se entiende este fichaje como algo más profundo que lo deportivo. Millonarios busca reconectar con su identidad, con su gente y con la historia reciente que Falcao ayudó a escribir. Su figura representa un símbolo de pertenencia que trasciende estadísticas y calendarios.

Millonarios v La Equidad - Categoria Primera A | Eurasia Sport Images/GettyImages

El escenario también es claro para el jugador. Todo indica que esta aventura marcará el retiro definitivo de Radamel Falcao García como futbolista profesional. No hay promesas a largo plazo ni planes de continuidad extendida; se trata de un cierre digno, consciente y alineado con el ciclo natural de su carrera.

Para la afición, el anuncio despierta ilusión y gratitud. Volver a ver al “Tigre” con la camiseta azul es revivir noches especiales, goles celebrados con emoción y una conexión única entre jugador y tribuna. Millonarios no solo recupera a un delantero, sino a un referente absoluto.

Así, el fútbol colombiano se prepara para presenciar el último capítulo de uno de sus máximos ídolos. Radamel Falcao regresa a Millonarios para un último baile, sabiendo que el final está cerca, pero también que pocos privilegios son tan grandes como despedirse en casa, con los suyos y en paz con su historia.