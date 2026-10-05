Rafael Márquez habla tras la derrota de la selección mexicana ante Estados Unidos

La selección mexicana sufrió un duro revés este fin de semana en contra de Estados Unidos. Los de Rafael Márquez fueron aplastados por el país vecino en una nueva edición del clásico de la CONCACAF.

Tras la caída, el técnico nacional ofreció declaraciones sobre la derrota. Entiende que la misma se construyó a partir de los errores propios.

DEBEN DE SER AUTOCRÍTICOS 🥲



Después de sufrir su primera derrota como DT de México, Rafael Márquez asegura que los goles llegaron por los errores ❌



Sin embargo, el entrenador vio cosas buenas en el equipo antes de la primera anotación 🇲🇽#CentralFOX pic.twitter.com/TF8jLJAZCm — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 4, 2026

Los primeros minutos estuvimos casi enganchado al rival, donde tuvimos buena posición, tuvimos un par de llegadas. Ellos, prácticamente, la del gol y una conducción por ahí de uno de sus jugadores, sin esa sensación de que nos generaran peligro. Sin embargo, mantuvimos mucha la posesión. Sí, nos falta un poco de más claridad para para el frente, para el último tercio, generar más jugadas. Con eso me quedo. Lo otro, pues, han sido errores muy groseros que que al final les regalas casi, casi estos 3 goles. Rafael Márquez

Márquez pasa página y lejos de llorar la derrota, se enfoca en encontrar soluciones tras la misma.

En el futbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto, y y lo más importante es saber cómo sobreponemos en esto, hacer autocrítica de qué fue lo que hicimos bien, qué fue lo que hicimos mal, y seguir trabajando. Esto es un proceso, y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28 en el gol. O sea, yo creo que hay cosas buenas que rescatar, pero, obviamente, con la preocupación de hacer la autocrítica, de saber qué sucedió, de poder de podernos otra vez responde lo más rápido posible, porque tenemos otro partido en pocos días. Rafael Márquez

United States v Mexico - International Friendly | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Para cerrar, Márquez justificó la pésima presentación de Santiago Giménez, una noche más en que el delantero no se muestra a la altura de la oportunidad de ser titular por México.

Yo creo que sí le hace falta tener más minutos, obviamente, para estar en una mejor forma. Sin embargo, creo que aquí lo que queríamos también es eso, darle minutos para que él también se fuera tanto poniendo en forma por una molestia que venía teniendo, no pudo participar en los 2 primeros partidos. Así que que, bueno, confiamos en él y que ojalá que que pueda tener más oportunidad para que pueda tener quizás mejor ritmo, ritmo de juego. Rafael Márquez