Rafael Márquez respalda a Raúl Rangel como portero de la selección mexicana

El pasado fin de semana, la selección mexicana fue superada de fea forma por Estados Unidos tras un 3-0 final. Uno de los villanos de la noche fue el portero mexicano Raúl Rangel, quien directamente fue responsable de dos de los tres goles del cuadro de las barras y las estrellas.

Si bien las fallas del mexicano no se pueden esconder, Rafael Márquez sale al frente ofreciendo su total voto de confianza para el Raúl.

¡RAFA RESPALDA AL TALA!



En conferencia de prensa, a un día de medirse a Chile en Los Ángeles, Rafa Márquez dio su voto de confianza al Tala Rangel y señaló que hay plena confianza en él a pesar de su mal desempeño ante los estadounidenseshttps://t.co/ffoUbL81dK pic.twitter.com/fNcjHApKHd — MedioTiempo (@mediotiempo) October 6, 2026

Con 'Tala' hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar y cualquiera se puede equivocar obviamente, no tengo ningún problema con eso. El hecho de haber sido jugador creo que me da la idea de seguir plenamente confiando y trabajar aún más con él. Rafael Márquez

Márquez afirmó que el propio Rangel tuvo un acercamiento directo con el técnico y su equipo de trabajo para ofrecer disculpas luego de una actuación terrible ante los Estados Unidos.

Estos días vino a a hablar con nosotros para ver cómo lo ayudamos a mejorar, eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación, que fue un mal día para todos nosotros todos nos equivocamos, así que hay plena confianza en él. Rafael Márquez

Mexico v Colombia - International Friendly | Jamie Sabau/GettyImages

A manera de conclusión, Rafael entiende que estar en el banco de la selección mexicana, es un privilegio que implica riesgos, uno de ellos y por mucho el más común de todos, las críticas.

Respeto todo tipo de opiniones. Cuando pierdes, y más contra un rival como Estados Unidos, duele y obviamente recibirás críticas. Eso representa estar en esta silla. Estoy enfocado en el proyecto de la selección. Hasta el minuto 28 del partido contra Estados Unidos, el equipo hizo un buen trabajo. Sobre lo demás, me siento tranquilo, no he escuchado nada (de lo que se dice). Hay poco tiempo y tengo que aprovecharlo con el staff y los jugadores, tratando de ser optimistas. Es difícil manejar las cargas y las lesiones, pero debemos tener esa precaución por las bajas que hemos tenido. Rafael Márquez