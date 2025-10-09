Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, detalla el futuro del jugador mexicano

No es un secreto para nadie que el futuro de Gilberto Mora está en Europa. Ahora, a poco más de un año de que el mexicano cumpla 18 años, queda por definir las condiciones de su salida. Salvo sorpresa, la misma se dará en enero de 2027, aunque, es un hecho que se negociará mucho tiempo atrás.

En este espacio hemos informado que seguramente el traspaso de Mora será el más valioso en la historia de la Liga MX. La agente del jugador así lo confirma al afirma que "con 15 millones de euros no se compra ni una pierna" de Gilberto. Además, añadió que ya trabaja en trazar la selección de destino para su representado.

Si te digo algo que nadie sabe porque son muy discretos, con Gilberto ya hemos hecho ciertas cosas en Europa, ahora con esta plataforma que es el Mundial lo están mirando todos. Esto lleva meses que lo siguen, pero hay más entusiasmo, el teléfono suena siempre, hay que gestionarlo y le he dicho a él que hay que vivirlo como una experiencia, no como preocupación sino como 'que bonito, que padre, ahora llamó este', vamos a aprender de esta experiencia. Rafaela Pimienta

Pimienta añade que el jugador de la Selección Mexicana y los Xolos de Tijuana no requiere de un club formativo como primer destino en Europa.

Nosotros hemos vivido con muchos años que un jugador puede ir a una liga pequeñas y después continuar el proceso. Ahora, si vamos a un gran equipo, el paso correcto depende del tipo de jugador, él está listo para jugar donde quiera. Rafaela Pimienta

Rafaela cerró su discurso asegurando que la meta final es elegir un destino en donde Gilberto llegue a jugar sí o sí.