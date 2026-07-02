Lo sucedido en el Mundial 2026 podría llegar a influir sobre las votaciones para el Balón de Oro de este año: la figura del campeón del mundo siempre cuenta con grandes chances de sumar adeptos de cara al premio que se entregará en octubre.

Durante todo el torneo, Lionel Messi se mantuvo en la consideración para ganar un nuevo premio, a partir de sus increíbles actuaciones con Argentina. Pero en la recta final, especialmente en semis y final, fue Rodri quien se robó todos los flashes y terminó ganando el galardón al mejor jugador del certámen.

El ranking de los favoritos al Balón de Oro 2026 tras la consagración de España en el Mundial 2026

13. Luis Diaz - Colombia

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

El colombiano fue importante para el Bayern Múnich y fue la figura de una Colombia que se quedó en la puerta de los cuartos de final del Mundial tras caer derrotada ante Suiza, por penales.



Los sudamericanos estaban ilusionados con seguir avanzando ya que habían realizado un buen torneo hasta ese momento pero ante los helvéticos no pudieron desplegar todo el talento que tienen.



Diáz tendrá revancha, de eso no hay dudas.

12. Declan Rice - Inglaterra

England v Congo DR - FIFA World Cup - Round of 32 - Atlanta Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Fue una de las grandes figuras del Arsenal campeón de la Premier League y finalista de la UEFA Champions League, por lo que no sorprendería que consiga una buena cantidad de votos para el Balón de Oro.



En el Mundial 2026, quedó eliminado fuera ante Argentina en las semifinales, pero su desempeño fue bueno a lo largo de la competencia, por lo que podría mantenerse con vivo en la disputa.

11. Vinícius Junior - Brasil

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

Tuvo una temporada bastante floja en el Real Madrid, donde incluso fue abucheado por el Bernabéu.



A pesar de eso, comenzó el Mundial en gran forma, anotando cuatro goles en la fase de grupos para que Brasil gane su grupo.



Lamentablemente para él, para Ancelotti y para todo un país, hasta ahí llegó el rendimiento de Vini porque ni en 16avos ni en octavos pudo ser determinante. Brasil lo extraño, y mucho, en la derrota ante Noruega.

10. Fabián Ruiz- PSG / España

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Brad Smith/ISI Photos/GettyImages

Podría parecer exagerado sugerir que Fabián Ruiz es un verdadero aspirante al Balón de Oro, pero hay argumentos sólidos para ello.



Al fin y al cabo, es el único jugador del mundo este año en ganar tanto la Champions League como el Mundial, tras triunfar con el Paris Saint-Germain y la selección española .



Y Ruiz no fue un mero espectador en ninguno de los dos triunfos.



En el PSG, desempeñó un papel clave en el título de la Ligue 1 a pesar de luchar contra las lesiones durante toda la temporada, antes de convertirse en titular inesperado en la final de la Champions League contra el Arsenal. Su serenidad con el balón, su precisión en los pases y su inteligencia táctica ayudaron al PSG a controlar el centro del campo y a limitar la amenaza de los Gunners.



Con España, Ruiz participó en toda la campaña del Mundial, siendo titular en la final contra Argentina y protagonizando uno de los momentos más importantes del torneo al marcar el gol decisivo que abrió el marcador en la reñida victoria de La Roja sobre Bélgica en cuartos de final. ¿



Una apuesta arriesgada? Quizás. Pero el palmarés de Ruiz y su influencia en dos históricas conquistas de títulos hacen que sea imposible ignorarlo.

9. Erling Haaland - Manchester City / Noruega

SOCCER: JUN 30 FIFA World Cup 26 Round of 32 - Côte d'Ivoire vs Norway | Icon Sportswire/GettyImages

Noruega fue una de las sorpresas del Mundial de 2026, llegando a cuartos de final en su primera participación en el torneo desde 1998.



Si bien los vikingos no dependían de un solo jugador, es innegable que Erling Haaland fue la fuerza motriz de su histórica trayectoria. La superestrella noruega convirtió el escenario más grande del mundo en su propio espectáculo personal, superando a algunos de los mejores defensores del planeta y anotando siete goles, incluyendo los dos tantos en la famosa victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en octavos de final.



Su rendimiento en clubes fue igual de implacable en la temporada 2025-26.



A pesar de que el Manchester City no logró el título de la Premier League, Haaland se mantuvo como uno de los delanteros más prolíficos del juego, anotando 38 goles en todas las competiciones y obteniendo su tercera Bota de Oro en cuatro años.

8. Jude Bellingham- Real Madrid / Inglaterra

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

La idea de que Jude Bellingham fuera un serio aspirante al Balón de Oro antes del Mundial de 2026 parecía improbable, dado que el centrocampista inglés atravesaba una temporada plagada de lesiones y sin títulos en el Real Madrid .



Pero llegó el verano en Norteamérica, donde recordó a todos por qué se le considera uno de los mejores mediapuntas del fútbol mundial.



Bellingham fue la fuerza motriz de Inglaterra en su camino a las semifinales, anotando siete goles, incluyendo un sensacional gol de la victoria en el último minuto contra Francia en el partido por el tercer puesto. Más allá de las estadísticas, aportó una energía inagotable en el centro del campo, pases precisos y una determinación tan arrolladora que parecía que llevaba a Inglaterra a la victoria prácticamente en solitario.



Con Inglaterra sin alzarse con el trofeo y su temporada con el club marcada por las lesiones, una victoria en el Balón de Oro es poco probable. Sin embargo, Bellingham puede recordar un torneo memorable, uno que ofreció un atisbo de lo que podría depararle el futuro tanto a su club como a su selección.

7. Michael Olise - Bayern Múnich / Francia

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Michael Olise terminó como el máximo asistente del Mundial de 2026 con siete asistencias, gracias a sus característicos pases con efecto y precisión milimétrica, casi imposibles de contener para los rivales. Si bien



pudo haberse sentido frustrado por no marcar más goles en Norteamérica, ya había causado estragos a nivel de clubes. Durante la temporada 2025-26 con el Bayern de Múnich , Olise anotó 22 goles, contribuyendo a que los bávaros conquistaran la Bundesliga y la Copa de Alemania.



Y eso fue solo una parte de la historia. También dio la asombrosa cifra de 31 asistencias —más que ningún otro jugador en el fútbol mundial durante esa temporada— y fue nombrado Jugador de la Temporada de la Bundesliga.



La ausencia de un título de la Liga de Campeones o del Mundial podría perjudicarle en la carrera por el Balón de Oro, pero la mágica zurda de Olise lo convierte en un candidato que no debe pasarse por alto

6. Harry Kane - Bayern Múnich / Inglaterra

England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Steph Chambers - FIFA/GettyImages

Ningún jugador en el fútbol mundial anotó más goles con su club durante la temporada 2025-26 que Harry Kane, quien marcó la asombrosa cifra de 61 para el Bayern de Múnich, mientras los bávaros volvían a dominar el fútbol alemán, conquistando la Bundesliga y la Copa de Alemania.



Si Inglaterra hubiera ganado la Copa del Mundo —como muchos esperaban antes del torneo—, Kane habría sido uno de los principales favoritos al Balón de Oro, si no el ganador absoluto.



Por un tiempo, ese sueño pareció real, con el delantero anotando seis goles en el camino a la semifinal de Inglaterra contra Argentina .



Pero contra sus viejos rivales, Kane no pudo tener el mismo impacto, y las esperanzas de Inglaterra en la Copa del Mundo se esfumaron. Quizás fue injusto, considerando su increíble temporada en el torneo y con su club, pero esa noche discreta acabó perjudicando sus posibilidades de alzarse con el mayor premio individual del fútbol.

5. Ousmane Dembélé - PSG / Francia

France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 tras una temporada sensacional con el Paris Saint-Germain, donde se convirtió en la fuerza motriz del primer triunfo del club en la Liga de Campeones, anotando 35 goles en todas las competiciones.



En la temporada 2025-26, cuando el PSG defendió con éxito sus títulos de la Ligue 1 y la Liga de Campeones, Dembélé volvió a brillar en los escenarios más importantes. Marcó 20 goles, incluyendo tantos cruciales en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones: dos contra el Liverpool en cuartos de final, un doblete contra el Bayern de Múnich en semifinales y el único gol del PSG en la final contra el Arsenal.



Estas actuaciones consolidaron aún más su reputación como el jugador clave del PSG en los partidos importantes.



También contribuyó con seis goles para Francia en el Mundial, un rendimiento impresionante considerando que pasó gran parte del torneo jugando en la banda en lugar de en su posición preferida como delantero centro.

4. Kylian Mbappe - Real Madrid / Francia

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial de 2026, al convertirse en el máximo goleador del torneo con 10 goles, una cifra que lo catapultó a la cima de la clasificación con 22 goles en tan solo 22 partidos.



Si a esto le sumamos sus 42 goles con el Real Madrid durante la temporada 2025-26, queda claro por qué sigue siendo uno de los delanteros más temidos del fútbol mundial. Con su velocidad explosiva, su regate hipnotizante y su definición letal, Mbappé continuó ofreciendo actuaciones espectaculares tanto con su club como con su selección. ¿



Lo único que le faltaba? Un título.



Con el Madrid sin trofeos y Francia cuarta en el Mundial, la falta de títulos importantes de Mbappé podría volver a jugar en su contra en la carrera por el Balón de Oro, y podría verse relegado a un segundo plano a pesar de haber realizado una temporada digna del máximo galardón individual del mundo.

3. Lionel Messi - Inter Miami / Argentina

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Argentina finalmente no logró revalidar el título mundial, pero Lionel Messi difícilmente puede ser culpado. Más allá de la pequeña controversia de que su rendimiento decayó en la final, la veterana superestrella demostró una vez más por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta.



Messi ofreció otro torneo memorable, anotando ocho goles y brindando cuatro asistencias, incluyendo el crucial centro que propició el gol de la victoria de Argentina contra Inglaterra en las semifinales.



Su desempeño en su club fue igualmente impresionante. En 2025, Messi continuó demostrando su mejor nivel, anotando 43 goles cuando el Inter Miami conquistó su primera Copa MLS.

2. Lamine Yamal - Barcelona / España

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Las estadísticas de Lamine Yamal en el Mundial pueden parecer decepcionantes a primera vista, con solo un gol y una asistencia durante la campaña que le valió el título a España. Pero las estadísticas solo cuentan una parte de la historia. Viéndolo jugar, era evidente que el joven no le temía a los mejores defensores del mundo, realizando regates espectaculares, pases perfectamente medidos e incluso teniendo un impacto significativo en defensa.



Estas cualidades también se hicieron patentes durante toda la temporada con el FC Barcelona , ​​donde Yamal ayudó al club a conseguir dos títulos consecutivos de La Liga. Esta vez, los números respaldaron su rendimiento, con el extremo anotando la impresionante cifra de 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, consolidándose como la mayor amenaza ofensiva del Camp Nou desde Lionel Messi.



Messi tenía 22 años cuando ganó su primer Balón de Oro en 2009. Yamal, con tan solo 19 años, ya se ha posicionado para seguir —y quizás incluso superar— el legado de su ídolo.

1. Rodri- Manchester City / España

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

¿Podría la historia repetirse?



En 2024, Rodri —independientemente de lo que Vinícius Júnior y sus compañeros del Real Madrid pudieran haber creído— se adjudicó merecidamente el Balón de Oro tras ser la figura clave en el triunfo de España en la Eurocopa 2024.



Luego llegó una grave lesión que interrumpió su racha y lo dejó buscando su mejor forma. Pero en el Mundial de 2026, Rodri le recordó al mundo por qué no hacía mucho tiempo era considerado el mejor jugador del planeta.



Al igual que dos años antes, Rodri fue el alma del éxito de España. Controló el ritmo de los partidos, supo exactamente cuándo acelerar los ataques y proporcionó un escudo vital frente a la defensa. Su inteligencia táctica y sus contribuciones defensivas fueron la razón principal por la que La Roja solo encajó un gol en todo el torneo, la menor cantidad jamás registrada por un equipo campeón del mundo. Sus actuaciones fueron tan dominantes que también se le otorgó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo.



Esta vez, si Rodri vuelve a alzarse con el Balón de Oro, incluso sus mayores críticos tendrían dificultades para argumentar en contra.

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