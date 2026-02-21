Raphael Veiga se estrena con el América en la goleada del conjunto azculcrema sobre el Puebla

En una noche redonda para el América, el conjunto de Coapa dio un golpe de autoridad al vencer con claridad al Puebla por 4-0, en un partido que dejó más sensaciones positivas que simples tres puntos.

Desde el silbatazo inicial, el América mostró una versión agresiva, ordenada y, sobre todo, contundente, algo que había quedado a deber en jornadas anteriores. El marcador se abrió gracias a Raphael Veiga, el fichaje estelar, quien respondió a la expectativa con un gol que calmó ansiedades y confirmó que su llegada no fue casualidad.

El gol de Veiga con asistencia de Violante... 😮‍💨👌 pic.twitter.com/d1gcXu28cc — Club América (@ClubAmerica) February 21, 2026

Con la ventaja en el bolsillo, el América manejó los tiempos del encuentro con inteligencia. Ya en la segunda mitad, Isaías Violante amplió la diferencia al minuto 61, reflejando el dominio azulcrema ante un Puebla superado en intensidad y lectura del partido. El golpe anímico fue definitivo. Al 78, Víctor Dávila apareció para firmar el 3-0 y sentenciar cualquier intento de reacción. Finalmente, al 87, la ‘Pantera’ Zúñiga cerró la goleada, coronando una actuación colectiva que rozó la perfección.

Más allá del resultado, el partido dejó lecturas profundas. El América llegó a 11 puntos y se colocó en el sexto lugar de la tabla general. La cifra aún luce corta para un equipo acostumbrado a pelear en lo más alto, pero ganar, gustar y golear como visitante siempre representa un impulso anímico importante, especialmente cuando el torneo comienza a entrar en su fase más exigente.

Además, esta victoria puede marcar un punto de quiebre emocional. La actuación de Veiga y el funcionamiento del mediocampo parecen ser el primer paso para empezar a dejar atrás la era de Álvaro Fidalgo. No se trata de borrar su legado, sino de construir una nueva identidad, con otros protagonistas y nuevas jerarquías. El América entendió el mensaje: el futuro ya empezó, y lo hizo con autoridad.

