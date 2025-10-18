Raphinha apunta al Clásico: Hansi Flick confía en tenerlo listo para el Bernabéu

Buenas noticias para el FC Barcelona en medio de su crisis de lesiones. Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, Raphinha está en camino de recuperarse a tiempo para el Clásico ante el Real Madrid, una cita marcada en rojo por el cuerpo técnico y los servicios médicos azulgranas. El extremo brasileño no estará disponible hoy frente al Girona, pero todo el plan de trabajo del club se centra ya en que llegue en condiciones óptimas al duelo del Bernabéu.

El propio Hansi Flick confirmó la información en la rueda de prensa previa al encuentro: “Es un jugador crucial para nosotros, tan importante... Está en el camino correcto para estar disponible contra el Real”, aseguró el técnico alemán, que se mostró esperanzado con la evolución del futbolista.

Raphinha sufrió una lesión muscular hace dos semanas y, aunque su recuperación ha ido por buen camino, el cuerpo médico del Barça ha preferido ser prudente para evitar recaídas. Flick y su staff consideran al brasileño pieza clave en su esquema ofensivo, tanto por su capacidad de desborde como por su compromiso en el trabajo defensivo.

La delantera azulgrana atraviesa un momento delicado, con las ausencias de Lewandowski, Ferran Torres y Raphinha, mientras que Lamine Yamal y Fermín López regresan poco a poco tras molestias. Por eso, recuperar al ex del Leeds para el Clásico sería un refuerzo de lujo en un momento clave de la temporada.

En el Barça confían en que, si no surgen contratiempos, Raphinha pueda entrenar con el grupo a mediados de la próxima semana, lo que le permitiría llegar con ritmo competitivo al gran partido. Flick lo tiene claro: su regreso puede marcar la diferencia en el Bernabéu, donde se decidirá más que tres puntos. La Liga está más viva que nunca, y Rapha no se lo quiere perder.