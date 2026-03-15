Raphinha brilla ante el Sevilla: logra su tercer hat-trick con el Barcelona

El FC Barcelona mantiene su gran momento en LaLiga y este fin de semana goleó al Sevilla en partido correspondiente a la jornada 28 del futbol español. El conjunto blaugrana se impuso por 5-2 a los andaluces con goles de Dani Olmo, João Cancelo y un hat-trick de Raphinha.

El extremo brasileño se ha consolidado como uno de los futbolistas más determinantes del equipo culé esta temporada y, con su actuación ante el Sevilla, logró un nuevo hito en su registro personal.

De acuerdo con cifras de Opta, Raphinha firmó ante el Sevilla su tercer hat-trick con la camiseta del Barcelona a lo largo de 173 partidos oficiales. Con esta actuación, el brasileño se convirtió en el primer azulgrana en marcarle tres goles al conjunto hispalense desde que lo hiciera Lionel Messi en febrero de 2019.

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Con este resultado, el Barcelona llegó a 70 puntos y se mantiene en la cima de la tabla, cuatro unidades por delante del Real Madrid, su perseguidor más cercano, cuando restan diez jornadas por disputarse en LaLiga.

Raphinha, de 29 años, se ha consolidado como una de las grandes figuras del Barcelona en la temporada 2025/2026. El exjugador del Leeds United acumula 17 goles en 29 partidos disputados en todas las competiciones (LaLiga, UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España).

Fc Barcelona V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Aunque los culés quedaron eliminados por el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, el equipo lidera LaLiga y sigue con vida en la Champions League. Este miércoles disputará el partido de vuelta de los octavos de final frente al Newcastle United.