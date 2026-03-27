Raphinha enciende las alarmas en el FC Barcelona por unas molestias musculares

Al término del primer tiempo del amistoso internacional ante la selección de Francia, el jugador del FC Barcelona se vio obligado a pedir el cambio tras sentir una molestia punzante en el isquiotibial derecho, consciente de que podría no ser menor.

Ante la falta de un parte médico oficial hasta la fecha, en el entorno del jugador y del club predomina la cautela respecto a su situación; las primeras sensaciones no son positivas y todo indica que podría tratarse de una lesión muscular que requerería de determinados estudios para diagnosticar su gravedad.

🚨⚠️ Ancelotti: “Raphinha was playing well… then he felt a muscle problem”. pic.twitter.com/pMLg3sdUoG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2026

La postura de los entrenadores ante la lesión

El técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, evitó generar una inquietud unfundamentada, aunque confirmó la veracidad de la molestia. A su vez, explicó que el cambio fue por precaución tras notar la molestia muscular y que el extremo será evaluado en las próximas horas.

Por su parte, desde el Barcelona ya existe cierto nerviosismo por la condición física de Raphinha; el entrenador blaugrana, Hansi Flick, recientemente había advertido de los riesgos del calendario internacional, en paralelo a un tramo decisivo de la temporada europea, donde varios jugadores del plantel ya vienen acumulando desgaste físico.

Si se confirma una rotura muscular del isquiotibial, el tiempo de recuperación dependerá del grado, pero difícilmente sea inferior a tres semanas. Ante ese posible escenario, Raphinha pondría en duda su presencia en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid, un cruce decisivo y sin margen de error para las aspiraciones del conjunto catalán.

FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Su posible ausencia representa un contratiempo importante, el extremo es una pieza clave en el sistema táctico ofensivo del azulgrana y un referente valioso en campo para el plantel deFlick.

Además, resta definir si el jugador continuará con el combinado brasileño o si regresará antes a España para iniciar la recuperación bajo la supervisión del club.

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