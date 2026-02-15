Raphinha entrena con el grupo y apunta a entrar en la convocatoria

Raphinha vuelve a asomar en el horizonte del Barça justo cuando más lo necesitaba el equipo. Después de más de dos semanas apartado por unas molestias en el muslo que encendieron las alarmas en el cuerpo técnico, el extremo brasileño podría reaparecer mañana en la convocatoria para el duelo ante el Girona FC. No sería todavía una vuelta a pleno rendimiento, pero sí una señal clara de que su recuperación entra en la recta final.

La noticia empezó a tomar fuerza tras la publicación del club en redes sociales, donde se podía leer: “Raphinha joins part of group training! 🇧🇷”, acompañada de varias imágenes del carioca trabajando con el grupo. Un mensaje breve, pero lo suficientemente elocuente como para disparar el optimismo entre los aficionados. Ver al brasileño tocando balón, cambiando de ritmo y participando en ejercicios colectivos confirma que la evolución ha sido positiva y que los plazos podrían incluso adelantarse.

Raphinha joins part of group training! 🇧🇷 pic.twitter.com/bbAQdyOMyO — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 13, 2026

Para el FC Barcelona, su regreso supone recuperar a un futbolista diferencial en el uno contra uno, capaz de estirar al equipo y generar peligro constante por banda. Durante su ausencia, el conjunto azulgrana ha tenido que reinventar soluciones ofensivas, pero la vuelta de Raphinha añade profundidad, desborde y gol a la rotación.

La decisión final dependerá de las sensaciones del jugador en la última sesión y de la prudencia médica. Nadie quiere correr riesgos innecesarios. Aun así, todo apunta a que mañana podría llegar el primer paso de su retorno competitivo. Si entra en la lista, será una inyección anímica para el vestuario… y un aviso para el rival: Raphinha está listo para volver a rugir.