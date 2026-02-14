Raphinha entrena con el grupo y Marcus Rashford se perfila como baja ante el Girona

El Barcelona continúa con la preparación del partido ante el Girona por la jornada 24 de LaLiga con novedades en el frente ofensivo. A dos días del encuentro en Montilivi, el estado físico de Raphinha y Marcus Rashford son prioridad en la agenda de planificación de Hansi Flick.

Raphinha volvió a trabajar parcialmente con el grupo en la Ciutat Esportiva. El extremo brasileño ya se había ejercitado el viernes sobre el césped y repitió la dinámica en la sesión más reciente. Su recuperación avanza de manera progresiva y el cuerpo técnico mantiene una organización conservadora después de varias semanas en las que el futbolista quedó al margen por precaución.

FC Barcelona Vs Real Oviedo - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El propio jugador había reconocido a inicios de semana que su presencia en el Metropolitano era complicada. "Estoy mejor, vamos día a día. Hay opciones, pero las lesiones ya sabemos cómo van", señaló entonces. Finalmente no formó parte de la convocatoria para el duelo de Copa ante el Atlético de Madrid. Ahora, la sesión del domingo será determinante para evaluar sus sensaciones y definir si puede entrar en la lista para el compromiso frente al Girona. Si responde bien en el último entrenamiento, podría volver a tener minutos.

El panorama es distinto en el caso de Rashford. El delantero inglés arrastra molestias en la rodilla izquierda tras un golpe recibido en el partido de liga contra el Mallorca. Esa dolencia ya le impidió participar en el cruce copero y tampoco ha formado parte de las últimas sesiones de entrenamiento con el grupo.

Marcus Rashford, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

La ausencia continuada en la dinámica del equipo deja su presencia en Montilivi prácticamente descartada. Rashford basa gran parte de su juego en la velocidad y el cambio de ritmo, por lo que necesita estar en plenitud física para competir. Sin entrenamientos grupales en la semana previa, su disponibilidad para el lunes es muy poco probable.

