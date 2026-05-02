Raphinha evalúa su continuidad en el Barcelona

Este tiempo fuera de las canchas puso reflexivo a Raphinha, quien analiza la posibilidad de irse del Barcelona en el próximo mercado de pases. Segun informó Sport, el brasileño compartió con la dirigencia su estado de ánimo y los interrogantes sobre su plan de carrera. Desde el club transmiten tranquilidad y aguardan una respuesta del jugador al final de la temporada.

La situación no responde a un conflicto interno ni a un pedido de salida. Viene más por el lado de una charla del futbolista con la dirección deportiva, en la que expuso cómo se siente y qué factores influyen en su futuro. Todo, segun trascendió, se dio en un marco de respeto mutuo.

Este 2025/26 estuvo signado por problemas musculares que limitaron su continuidad. Raphinha se perdió 19 partidos y esa falta de regularidad impactó en lo anímico. A pesar de eso, lleva 19 goles y 8 asistencias en 31 presentaciones.

Una lesión en los isquiotibiales durante la fecha FIFA de marzo, en un amistoso entre Brasil y Francia, lo dejó fuera de la serie de la Champions frente al Atlético de Madrid. Esa ausencia y la posterior eliminación influyeron en su proceso de reflexión porque el delantero quiere competir por títulos de ese calibre.

Desde el Barça valoran la sinceridad del jugador. Hansi Flick y Deco lo consideran un futbolista importante en el proyecto y le darán el tiempo necesario para definir su futuro. No existe intención de forzar una postura ni acelerar plazos. Incluso, ya recuperado, Raphinha fue convocado para el duelo contra el Osasuna este sábado.

✅ Raphinha has been medically cleared and is included in the squad for #OsasunaBarça pic.twitter.com/cilkQQTWIM — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2026

El brasileño no tomará la decisión ya. La idea es completar la temporada, ganar LaLiga por segundo año consecutivo, y luego enfocarse en el Mundial con Brasil. Los culés confían en que tomará una decisión positiva para el club y entienden que su vínculo con el grupo y su vida en Cataluña son factores que inclinan la balanza hacia la continuidad.