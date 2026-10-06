Raphinha extiende su contrato con el FC Barcelona hasta 2030
Raphinha continuará en el FC Barcelona hasta junio de 2030: el brasileño acordó extender por cuatro temporadas más el contrato que tenía vigente hasta 2028 y, además, la renovación incluirá una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.
La operación fue confirmada por el director deportivo Deco y por el periodista Fabrizio Romano, a la espera de la formalización del nuevo vínculo durante esta semana.
El nuevo acuerdo encuentra al delantero en un momento de protagonismo absoluto. Acumula 12 goles en siete jornadas de LaLiga 2026/27 y se transformó en una de las principales figuras del ataque azulgrana.
Desde su llegada al club, Raphinha disputó 185 partidos y participó directamente en 151 goles, con 89 tantos y 62 asistencias; un registro que explica el interés del club por garantizar su continuidad.
De extremo a centro delantero
Uno de los grandes cambios en su evolución se produjo con el cambio de posición. Tras no concretarse la llegada de Julián Álvarez, Raphinha aceptó asumir el desafío de jugar como centro delantero y la apuesta de Flick rápidamente dio resultados.
Su adaptación le permitió convertirse en una pieza prácticamente indiscutible, incluso después de las incorporaciones realizadas por el Barcelona para reforzar las bandas.
El papel de Flick fue decisivo
La continuidad del brasileño también responde a la confianza que recibió de Hansi Flick. El futbolista reconoció en el pasado que llegó a valorar una salida del conjunto catalán, pero la llegada del técnico modificó su situación dentro del equipo y le otorgó un protagonismo mucho mayor.
Desde entonces, Raphinha pasó a tener un papel protagonista tanto por sus goles como por su influencia en el funcionamiento colectivo. Esa relación terminó siendo uno de los factores que ayudaron a convencerlo de permanecer en el Camp Nou.
Con el nuevo contrato, y si mantiene su actual nivel, el brasileño podría convertirse en uno de los grandes referentes del proyecto azulgrana durante buena parte de la próxima década.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.