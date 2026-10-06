Raphinha extiende su contrato con el FC Barcelona hasta 2030

Raphinha continuará en el FC Barcelona hasta junio de 2030: el brasileño acordó extender por cuatro temporadas más el contrato que tenía vigente hasta 2028 y, además, la renovación incluirá una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

La operación fue confirmada por el director deportivo Deco y por el periodista Fabrizio Romano, a la espera de la formalización del nuevo vínculo durante esta semana.

El nuevo acuerdo encuentra al delantero en un momento de protagonismo absoluto. Acumula 12 goles en siete jornadas de LaLiga 2026/27 y se transformó en una de las principales figuras del ataque azulgrana.

🚨🔵🔴 Raphinha has signed new contract at Barcelona until June 2030!



All approved, closed with his camp and lawyers. New deal done and sealed.



Official announcement and ceremony can take place this week; on Friday, if all goes to plan with documents. pic.twitter.com/fol5EmHtk1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 6, 2026

Desde su llegada al club, Raphinha disputó 185 partidos y participó directamente en 151 goles, con 89 tantos y 62 asistencias; un registro que explica el interés del club por garantizar su continuidad.

De extremo a centro delantero

Uno de los grandes cambios en su evolución se produjo con el cambio de posición. Tras no concretarse la llegada de Julián Álvarez, Raphinha aceptó asumir el desafío de jugar como centro delantero y la apuesta de Flick rápidamente dio resultados.

Su adaptación le permitió convertirse en una pieza prácticamente indiscutible, incluso después de las incorporaciones realizadas por el Barcelona para reforzar las bandas.

El papel de Flick fue decisivo

La continuidad del brasileño también responde a la confianza que recibió de Hansi Flick. El futbolista reconoció en el pasado que llegó a valorar una salida del conjunto catalán, pero la llegada del técnico modificó su situación dentro del equipo y le otorgó un protagonismo mucho mayor.

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Desde entonces, Raphinha pasó a tener un papel protagonista tanto por sus goles como por su influencia en el funcionamiento colectivo. Esa relación terminó siendo uno de los factores que ayudaron a convencerlo de permanecer en el Camp Nou.

Con el nuevo contrato, y si mantiene su actual nivel, el brasileño podría convertirse en uno de los grandes referentes del proyecto azulgrana durante buena parte de la próxima década.

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