¿Raphinha jugará el partido del FC Barcelona contra el Girona?

El Barcelona visita este lunes el estadio de Montilivi para medirse con el Girona en el partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga. Hansi Flick dio a conocer la lista de convocados, con una gran noticia para los culés: el regreso de Raphinha, ausente en los últimos tres encuentros por molestias musculares.

El Barça sigue sin poder contar con jugadores clave. Gavi, Christensen, Pedri y Rashford permanecen fuera por distintas lesiones, lo que obliga a Flick a ajustar su alineación y a recurrir nuevamente al filial para completar la convocatoria. Esta situación evidencia la profundidad de la plantilla azulgrana y la necesidad de dar minutos a los jóvenes del B para mantener el ritmo competitivo.

Raphinha, Fc Barcelona Training Session - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La ausencia de Pedri y Gavi, motores del mediocampo culé, podría alterar el control del juego, mientras que la baja de Rashford limita las opciones en la delantera. Sin embargo, la vuelta de Raphinha le devuelve al técnico un arma importante para las transiciones rápidas y el desequilibrio por la banda.

¿Estará Raphinha disponible frente al Girona?

El extremo brasileño superó las molestias en el abductor de la pierna derecha que sufrió en el duelo contra el Elche. Su regreso aporta velocidad, creatividad y capacidad de generar situaciones de gol, cualidades que el Barcelona necesita para intentar recuperar el primer puesto de la tabla. Su inclusión en la lista de convocados genera expectativas entre los hinchas, que esperan verlo en acción tras tres partidos de ausencia.

El enfrentamiento en Montilivi no solo es importante por sumar de a tres, sino porque el Barça busca mantener la presión sobre los líderes de la competición. El Girona, por su parte, intentará aprovechar cualquier debilidad del equipo visitante, especialmente ante las ausencias de jugadores determinantes en el mediocampo y la defensa.

Con un equipo algo diezmado pero con la vuelta de Raphinha, el Barcelona encara un duelo que puede marcar el rumbo de su pelea por el título. Flick confía en que el regreso del brasileño y la energía de los jóvenes del filial sean suficientes para sostener el nivel competitivo y conseguir un resultado positivo lejos del Camp Nou.

Lista de convocados del FC Barcelona frente al Girona

Con la gran novedad del regreso de Raphinha, estos son los 21 futbolistas que eligió Hansi Flick para enfrentar al Girona en la jornada 24 de LaLiga.

Porteros: Joan García, Szczesny y Kochen.

Joan García, Szczesny y Kochen. Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric.

Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric. Centrocampistas: Fermín, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Marc Bernal y Tommy.

Fermín, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Marc Bernal y Tommy. Delanteros: Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal y Roony.

