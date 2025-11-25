Raphinha nombra a los dos mejores jugadores del mundo en los próximos años

Raphinha ha pronosticado que su compañero del FC Barcelona, ​​Lamine Yamal, y el extremo del Chelsea, Estêvão, se convertirán en los dos mejores jugadores del mundo.



Estos jóvenes prodigios se enfrentarán por primera vez en su carrera el martes por la noche cuando el Barcelona visite al Chelsea en la Champions League.

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El extremo brasileño Raphinha, quien aspiraba al Balón de Oro en 2025, comparte vestuario con Yamal en el Barça y juega junto a Estêvão en la selección brasileña, por lo que está plenamente capacitado para hablar de lo que son capaces de lograr, tras haber presenciado de primera mano lo que los jóvenes de 18 años pueden hacer.



Durante años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los dos abanderados del fútbol, ​​ganando 13 Balones de Oro entre ambos, y se preparan para una despedida espectacular este verano mientras se preparan para participar en su último Mundial.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-CHI | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El futuro está aquí

Sin embargo, el futuro se presenta excepcionalmente brillante, y Raphinha no se anduvo con rodeos al describir el potencial de Yamal y Estêvão.

“Para mí, son dos jugadores de un nivel espectacular. Creo que en los próximos años, en los próximos años de su carrera, serán los mejores jugadores del mundo”, dijo Raphinha.

“Estoy seguro de ello porque trabajo con Lamine [Yamal] en el club y con Estêvão en la selección nacional, y para mí, son dos talentos tremendos. Estar en la cima depende mucho más de ellos que de cualquier otra cosa", agregó.

Por último, dijo: “Estoy seguro de que van por buen camino para ser los mejores en sus posiciones, en sus clubes y en sus selecciones. Intento ayudarlos con mi experiencia, pero estoy seguro de que son talentos que brillarán durante muchos años”.

Cucurella y Maresca comparten sus pensamientos sobre las comparaciones entre Estevao y Yamal

Wolverhampton Wanderers FC v Chelsea FC - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Raphinha no fue la única figura destacada que habló sobre las similitudes entre Yamal y Estêvão. Sin embargo, el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, optó por evitar comparaciones directas y se limitó a destacar cómo este tipo de jugadores hacen que los aficionados disfruten del deporte.

“Es agradable para los amantes del fútbol ver a jugadores como Estêvão, como Lamine Yamal, como Pedri. Esa es la belleza del fútbol. Por eso, estamos contentos de que Estêvão esté con nosotros”, declaró el técnico de los Blues.

“Para mí, lo más importante para Estêvão es que disfrute del fútbol, ​​que sea feliz. No tiene que pensar en ser mejor que este jugador o el otro, simplemente tiene que superarse a sí mismo día a día”.

Al igual que Raphinha, Marc Cucurella también comparte vestuario con las dos jóvenes estrellas. En su opinión, ambos comparten cualidades y personalidades similares.

“Son jugadores muy especiales, con mucho talento. Siempre quieren el balón, siempre intentan jugar uno a uno. Pueden decidir los partidos”, dijo Cucurella.

“Actualmente, la diferencia es que Lamine [Yamal] lleva dos o tres temporadas jugando en Europa y Estêvão llega esta temporada. Pero lo está haciendo muy bien y, si sigue así, puede alcanzar el nivel de Lamine [Yamal]”, puntualizó.