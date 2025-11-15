El astro brasileño del Barcelona, ​​Raphinha, reveló su lista de los cinco mejores jugadores de su país que vistieron la icónica camiseta blaugrana.

Raphinha es el último brasileño en brillar con el Barcelona. La temporada pasada fue uno de los favoritos al Balón de Oro durante gran parte del año, gracias a sus actuaciones en la Champions League y LaLiga. Actualmente se recupera de una persistente lesión en los isquiotibiales, aunque sigue siendo considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Recientemente, ESPN Brasil le pidió a Raphinha que eligiera a sus cinco mejores compatriotas que jugaron en el Barcelona, ​​una tarea difícil dada la cantidad de leyendas que han representado al club.

El jugador de 28 años de edad nombró a Neymar, Ronaldinho, Rivaldo, Romário y Ronaldo Nazário como sus cinco mejores opciones, en ese orden.

La comparación de Raphinha con sus cinco mejores jugadores brasileños del Barcelona

Jugador Apariciones Goles Asistencias Trofeos Raphinha 151 57 53 5 Neymar 186 105 76 8 Ronaldinho 207 94 69 5 Rivaldo 235 130 49 4 Romário 65 39 17 2 Ronaldo 49 47 13 3

Estadísticas de Transfermarkt

Raphinha, junto a los nombres que mencionó, está empatado con Ronaldinho en cuanto a títulos ganados con la camiseta blaugrana. El jugador de 28 años de edad es el cuarto con más partidos disputados y superó la marca de las 100 participaciones de gol, superando a Romário y Ronaldo.

Raphinha fue pieza clave en la consecución del triplete nacional: La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. El único trofeo que se le escapó al Barcelona la temporada pasada fue la Champions League, cayendo en semifinales ante el Inter de Milán.

El último brasileño de su quinteto ideal en ganar una copa europea fue Neymar. Sin embargo, Raphinha realizó una campaña histórica en Europa la temporada pasada. El versátil extremo igualó el récord de Cristiano Ronaldo de más participaciones de gol en una sola temporada, con 21. También ostenta los récords de más participaciones de gol para un jugador del Barcelona y para un jugador brasileño en la Champions League.

Raphinha podría volver a ser protagonista si consigue alzar la sexta Champions League del Barcelona. Su inicio en España fue algo complicado, pero sin duda se ha convertido en una superestrella.