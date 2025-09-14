Raphinha queda fuera del once del Barcelona contra Valencia por motivos disciplinarios

El FC Barcelona recibirá al Valencia en el Estadio Johan Cruyff este domingo 14 de septiembre en partido correspondiente a la jornada 4 de la temporada 2025/2026 de LaLiga.

El conjunto dirigido por Hansi Flick tendrá una baja importante: Lamine Yamal. El talentoso extremo español se perderá el duelo ante los Naranjeros debido a que presentó molestias físicas tras jugar con la selección española durante la Fecha FIFA de septiembre.

Sin embargo, esta no será la única situación adversa que tendrán los blaugranas para este compromiso. De acuerdo con un reporte de RAC1, Raphinha no formará parte del once inicial del FC Barcelona para este encuentro a pesar de la baja de Yamal.

Raphinha iniciará el duelo de este fin de semana en el banco de suplentes y su lugar en el campo como extremo derecho será ocupado por Roony Bardghji.

Hansi Flick habría tomado la decisión de mandarlo a la banca como parte de una medida disciplinaria, toda vez que el futbolista sudamericano habría llegado tarde a una sesión de entrenamiento.

El Barcelona saldrá con este once titular para su choque contra el Valencia: Joan García en la portería; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín en la defensa; Marc Casadó, Pedri y Fermín López en la mitad de la cancha; y Roony Bardghji, Ferran Torres y Marcus Rashford en la delantera.