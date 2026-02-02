Raphinha se pierde el partido de Copa del Rey: ¿qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Barcelona?

Malas noticias para el FC Barcelona. Hansi Flick no podrá contar con Raphinha para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Albacete.

El futbolista brasileño solo pudo completar los primeros 45 minutos en el partido que enfrentó a los azulgranas frente al Elche el fin de semana. Raphinha notó unas molestias hacia el final del primer tiempo y Flick decidió sustituirle al descanso.

Esta mañana se le han realizado las correspondientes pruebas médicas para determinar el estadio del jugador.

Comunicado médico ❗



𝐑𝐚𝐩𝐡𝐢𝐧𝐡𝐚, presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.



Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana. pic.twitter.com/Rx7ant4g4F — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 2, 2026

"Raphinha presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Será baja por precaución para el partido contra el Albacete y el período de recuperación será de una semana", informaron desde el FC Barcelona.

¿Qué partidos se perderá Raphinha con el FC Barcelona?

Como especifica el comunicado médico del club, Raphinha estará de baja una semana para recuperarse de esa sobrecarga. Por lo tanto, el jugador se pierde el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, que enfrentará al FC Barcelona frente al Albacete este martes en el estadio Carlos Belmonte. Además, se perderá el próximo partido de liga de los azulgranas que será el sábado 7 frente al Mallorca.

De esta manera, Raphinha se une en la enfermería a los lesionados Pedri, Gavi y Andreas Christensen, que aún continúan con sus respectivos procesos de recuperación y serán baja para el partido de Copa.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Albacete, Flick habló sobre la ausencia de Raphinha aunque no dio ninguna pista sobre quién puede ser su sustituto en el once titular.

"Estamos en un momento de la temporada importante y necesitamos a Raphinha. No nos va bien que no esté disponible. Me costará elegir el once titular", afirmó el técnico alemán.

