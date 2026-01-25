Raphinha sigue intratable: marca ante el Real Oviedo y suma 9 goles en sus últimos 10 partidos
El FC Barcelona recibió al Real Oviedo este domingo 25 de enero en el Spotify Camp Nou. En el papel, los blaugranas partían como amplios favoritos ante el colero de LaLiga; sin embargo, los carbayones resultaron un rival más incómodo de lo previsto y lograron sostener el empate sin goles durante buena parte del encuentro. No fue sino hasta el minuto 52 cuando Dani Olmo apareció con un auténtico golazo para romper el cero y adelantar 1-0 a la escuadra catalana.
Apenas cinco minutos después, Raphinha anotó el 2-0 a favor de los blaugranas. El extremo brasileño aprovechó un fallo garrafal de David Costas, le robó el balón y se plantó solo frente al arco. El exjugador del Leeds United no perdonó y batió a Aarón Escandell con una sutil vaselina llena de clase.
Con su anotación ante el Real Oviedo, Raphinha confirmó su gran momento con el Barcelona al registrar nueve goles en sus últimos diez partidos. A pesar de haberse perdido varios encuentros por molestias físicas, el extremo brasileño acumula 11 tantos y cinco asistencias en 19 apariciones en todas las competiciones de la temporada —LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España—.
Tras un arranque titubeante, parece que el equipo blaugrana se quedará con los tres puntos ante el Real Oviedo y podrá retomar el liderato de LaLiga.
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.